Укр

"Откуда такая жестокость?" В Одессе дети сняли на видео издевательство над мертвым попугаем

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Жесткие издевательства над "волнистым" попали в сеть Новость обновлена 25 января 2022, 16:49
Жесткие издевательства над "волнистым" попали в сеть

Пока доподлинно неизвестно, умерла ли птица своей смертью, или ей "помогли"

В Одессе подростки поиздевались над уже безжизненным попугаем: ребята трясли бездыханным телом птицы перед камерой, а потом изо всех сил швыряли его в стену. Видео жестокого обращения "слили" в сеть.

На кадрах, которые обнародовал один из местных Telegram-каналов, четко видно, как один из школьников держит в руке тело волнистого попугайчика и сильно трясет им из стороны в сторону, демонстрируя, что птица уже неживая.

Затем парень разворачивается к стене и изо всех сил бросает в нее бездыханное тело птицы. Оно громко ударяется и падает на пол. В этот момент другой участник сверхжесткой расправы снимает все на видео и громко смеется над происходящим в квартире.

Отметим также, что пока остается непонятным, виновны ли в смерти птицы несовершеннолетние одесситы и проводили ли они такие "процедуры" с попугаем еще в момент, когда тот был жив.

В комментариях под публикацией пользователи сети такой жестокости молодежи удивляются и подчеркивают, что за такие действия должно последовать соответствующее наказание, но в первую очередь в таком поведении детей виновны их родители.

Реакция пользователей соцсети
Реакция пользователей соцсети

По этическим соображениям мы не можем разместить видео издевательств на сайте, так что все желающие со стойкой психикой могут просмотреть его по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в центре Одессы очевидцы заметили молодого человека, который издевался над собакой посреди улицы города. На место происшествия прибыли правоохранители, однако вмешиваться в конфликт не стали, охранники порядка стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Инцидент попал на видео.

Теги:
#Одесса #Подростки #Попугай #Відео
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