"Звідки така жорстокість?" В Одесі діти зняли на відео знущання з мертвого папуги

Поки що достеменно невідомо, чи пташка померла своєю смертю, чи їй "допомогли"

В Одесі підлітки познущалися з вже неживого папуги: хлопці трусили бездиханним тілом птаха перед камерою, а потім з усієї сили жбурляли його в стіну. Відео жорстокого поводження "злили" в мережу.

На кадрах, які оприлюднив один з місцевих Telegram-каналів, чітко видно, як один зі школярів тримає в руці тіло хвилястого папужки та сильно трясе ним зі сторони в сторону, демонструючи, що птах вже неживий.

Опісля хлопець розвертається до стіни та усієї сили кидає в неї бездиханне тіло птаха. Воно гучно вдаряється та відлітає на підлогу. У цей момент інший учасник наджорсткої розправи знімає усе на відео та голосно сміється з того, що відбувається у квартирі.

Відзначимо також, що наразі залишається незрозумілим, чи у смерті птаха винні неповнолітні одесити та чи проводили вони такі "процедури" з папугою ще у момент, коли той був живим.

У коментарях під публікацією користувачі мережі такій жорстокості молоді дивуються та наголошують, що за такі дії повинно послідувати відповідне покарання, але першочергово у такій поведінці дітей винні їх батьки.

Реакція користувачів соцмережі

З етичних міркувань ми не можемо розмістити відео знущань на сайті, тож усі охочі зі стійкою психікою можуть переглянути його за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у центрі Одеси очевидці помітили молодого чоловіка, який знущався з собаки посеред вулиці міста. На місце події прибули правоохоронці, проте втручатися у конфлікт не стали, натомість охоронці порядку стояли осторонь та споглядали за тим, що відбувається. Інцидент потрапив на відео.