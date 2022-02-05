Вместо детского питания - самогон: у горе-матери на Одесчине забрали ребенка (видео)

Предварительно — у него нет серьезных проблем со здоровьем, но состояние неудовлетворительное.

В селе Исаево на Одесчине у матери забрали ребенка — при проверке условий жизни соцслужбы обнаружили у него в бутылочке для кормления самогон.

Об этом сообщает "7 канал Одесса".

Внимание соцслужб на жительницу села в Березовском районе обратили медики из-за того, что малыш не набирал вес.

Исаево находится вдалеке от крупных городов возле на автодороги Березовка - Ананьев

Согласно опубликованному видео, мать ребенка заявляет, что все произошло случайно, мол она сделала смесь неправильно и объясняет случившееся по-своему: "оно было в чашке, я не понюхала и налила в ковшик, а оказалось там водка была в этой чашке".

Также женщина обвиняет соцслужбы в том, что ребенка забрали и "сделали ей плохо". Что касается отца, то им якобы является ее сожитель, который старше женщины на 50 лет.

Младенцу исполнилось всего 20 дней. Его госпитализировали в больницу вечером 2 февраля — привезли социальные работники. Врачи отметили, что состояние малыша неудовлетворительное — вес младенца был меньше, чем при рождении, а при купании обнаружили пеленочный дерматит. Также у ребенка отклонения в анализах.

Ранее "Телеграф" писал про трагедию в многодетной семье на Донбассе — сожитель матери убил трехлетнего малыша с инвалидностью из-за того, что тот не умел ходить.