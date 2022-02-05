Замість дитячого харчування — самогон: у горе-матері на Одещині забрали дитину (відео)

Попередньо — він не має серйозних проблем зі здоров’ям, але стан незадовільний.

У селі Ісаєве на Одещині у матері забрали дитину — під час перевірки умов життя соцслужби виявили у неї у пляшці для годування самогон.

Про це повідомляє "7 канал Одеса".

Увагу соцслужб на мешканку села у Березовському районі звернули медики через те, що малюк не набирав вагу.

Ісаєво знаходиться далеко від великих міст біля автодороги Березівка — Ананьїв

Згідно з опублікованим відео, мати дитини заявляє, що все сталося випадково, мовляв, вона зробила суміш неправильно і пояснює те, що трапилося по-своєму: "воно було в чашці, я не понюхала і налила в ківшик, а виявилося там горілка була в цій чашці ".

Також жінка звинувачує соцслужби в тому, що дитину забрали та "зробили їй погано". Що стосується батька, то ним нібито є її співмешканець, який старший за жінку на 50 років.

Немовляті виповнилося лише 20 днів. Його госпіталізували до лікарні увечері 2 лютого – привезли соціальні працівники. Лікарі зазначили, що стан малюка незадовільний — вага немовляти була меншою, ніж при народженні, а при купанні виявили пелюшковий дерматит. Також у дитини відхилення в аналізах.

Раніше "Телеграф" писав про трагедію у багатодітній родині на Донбасі — співмешканець матері вбив трирічного малюка з інвалідністю через те, що той не вмів ходити.