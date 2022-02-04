Убив малюка-інваліда за невміння ходити та закопав тіло на дачі: подробиці трагедії на Донбасі

Чоловік змушував малюка ходити, а коли той не зміг – забив його до смерті

На Донеччині сталася трагедія у багатодітній сім’ї. Вітчим трирічної дитини з інвалідністю вбив її через те, що та не змогла стати на ноги.

Як розповіли в облуправлінні поліції, історія сталася у місті Курахове. На сполох забила бабуся трирічного хлопчика, який зник.

Копи з’ясували, що на той момент малюка вже тиждень не було в живих: його жорстоко вбив і закопав у землю співмешканець матері.

За версією слідства, хлопчик жив разом із 30-річною мамою, її співмешканцем та двома молодшими сестрами. Ще двох дітей багатодітної матері виховувала їхня бабуся.

У ніч на 24 січня, кажуть в облпрокуратурі, чоловік почав змушувати малюка з інвалідністю стати на ноги, хоча той не вмів ходити. Дитина розплакалася, внаслідок чого вітчим став завдавати йому ударів по всьому тілу, які виявилися несумісними з життям. Коли чоловік побачив, що малюк не дихає, то загорнув тіло у простирадло, обернув пакетом і закопав на покинутій дачній ділянці.

У поліції кажуть, що у свої 29 років підозрюваний у вбивстві малолітньої дитини був судимий за крадіжки, викрадення та зберігання наркотиків.

Тепер йому загрожує довічне ув’язнення, а в матері, яка приховала вбивство сина, можуть відібрати решту малюків.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Титова сталася трагедія: під час купання у дитячій ванночці потонув однорічний хлопчик, якого разом із матір’ю замкнув удома батько.