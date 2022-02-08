Напоила водкой и разрубила голову топором: под Одессой женщина отомстила мужу за испорченные годы (фото, видео)

Женщина убила отца троих ее детей, после чего подбросила тело на соседний участок

В курортном городе Южное Одесской области произошло жестокое убийство мужчины, в котором обоснованно подозревают его 56-летнюю супругу. Женщина, которая прожила с этим человеком много лет, решила отомстить за испорченную жизнь, и зарубила мужа топором.

Как рассказали в облуправлении полиции, окровавленное тело 55-летнего мужчины обнаружил владелец земельного участка, находящегося по соседству с домом погибшего. Труп был весь в крови и закутан в одеяло.

Вскоре копы установили личность жертвы и пришли к его жене, которая не стала скрывать своей вины. Женщина сказала, что решила отомстить мужу за все те обиды, которые он ей причинил за долгую семейную жизнь.

По словам подозреваемой, она купила две бутылки водки, напоила отца троих ее детей, после чего проломила ему голову топором, увезла тело на тачке и выбросила на соседнем участке.

Тело мужчины его жена вывезла на соседний участок на тачке

Ее действия квалифицировали как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Сейчас женщина находится в СИЗО: ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Донецкой области произошла трагедия в многодетной семье. Отчим трехлетнего ребенка с инвалидностью убил его из-за того, что тот не смог встать на ноги.