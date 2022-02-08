Напоїла горілкою та розрубала голову сокирою: під Одесою жінка помстилася чоловікові за зіпсовані роки (фото, відео)

Жінка вбила батька трьох її дітей, після чого підкинула тіло до сусідньої ділянки

У курортному місті Південне на Одещині сталося жорстоке вбивство чоловіка, в якому обґрунтовано підозрюють його 56-річну дружину. Жінка, яка прожила з цією людиною багато років, вирішила помститися за зіпсоване життя і зарубала чоловіка сокирою.

Як розповіли в облуправлінні поліції, закривавлене тіло 55-річного чоловіка виявив власник земельної ділянки, що знаходиться по сусідству з будинком загиблого. Труп був весь у крові і закутаний у ковдру.

Незабаром копи встановили особистість жертви і прийшли до його дружини, яка не стала приховувати своєї провини. Жінка сказала, що вирішила помститися чоловікові за всі ті образи, які він завдав їй за довге сімейне життя.

За словами підозрюваної, вона купила дві пляшки горілки, напоїла батька трьох її дітей, після чого проломила йому голову сокирою, забрала тіло на тачці та викинула на сусідній ділянці.

Тіло чоловіка його дружина вивезла на сусідню ділянку на тачці

Її дії кваліфікували як умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу. Наразі жінка перебуває у СІЗО: їй загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, на Донеччині сталася трагедія у багатодітній сім’ї. Вітчим трирічної дитини з інвалідністю вбив її через те, що та не змогла стати на ноги.