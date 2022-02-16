Сбил девочку и протаранил четыре авто: в Одессе произошло серьезное ДТП (фото, видео)

После столкновения с пешеходом машина не остановилась

Вечером 16 февраля в Одессе водитель, проехавший на красный свет, сбил на переходе 14-летнего подростка. Помимо девочки в ДТП оказались втянуты еще четыре автомобиля.

Подробности сообщает местный ресурс "Думская", ссылаясь на источники в местной патрульной полиции.

Происшествие зафиксировали на проспекте Небесной сотни неподалеку жилкомплекса "Радужный".

Приблизительное место ДТП на карте

Девушка, переходившая дорогу в положенном месте, не успела среагировать на вылетевшую на "красный" Chevrolet Aveo.

Капот машины всмятку

В результате столкновения пешеход получила значительные травмы, сейчас она госпитализирована. Детальных данных о ее нынешнем состоянии пока не сообщается.

Виновник ДТП устроил "матрешку" из припаркованных авто

Зато известно, что лишь этим авария не закончилась. После того, как водитель легковушки зацепил девушку, он не остановился. По итогу в ДТП пострадали еще четыре автомобиля, припаркованные рядом. Судя по видео и фото многие из которых повреждены весьма мощно.

Сейчас на месте работают полицейские, они выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП, случившемся в Закарпатской области. В аварии на аварийном участке дороге попал микроавтобус, пассажиркой которого была беременная женщина. Из-за полученных травм она, к сожалению, потеряла ребенка.