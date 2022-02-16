Укр

Сбил девочку и протаранил четыре авто: в Одессе произошло серьезное ДТП (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
Запчасти от авто разлетелись в стороны на несколько метров Новость обновлена 16 февраля 2022, 22:24
Запчасти от авто разлетелись в стороны на несколько метров

После столкновения с пешеходом машина не остановилась

Вечером 16 февраля в Одессе водитель, проехавший на красный свет, сбил на переходе 14-летнего подростка. Помимо девочки в ДТП оказались втянуты еще четыре автомобиля.

Подробности сообщает местный ресурс "Думская", ссылаясь на источники в местной патрульной полиции.

Происшествие зафиксировали на проспекте Небесной сотни неподалеку жилкомплекса "Радужный".

Приблизительное место ДТП на карте
Приблизительное место ДТП на карте

Девушка, переходившая дорогу в положенном месте, не успела среагировать на вылетевшую на "красный" Chevrolet Aveo.

Капот машины всмятку
Капот машины всмятку

В результате столкновения пешеход получила значительные травмы, сейчас она госпитализирована. Детальных данных о ее нынешнем состоянии пока не сообщается.

Виновник ДТП устроил "матрешку" из припаркованных авто
Виновник ДТП устроил "матрешку" из припаркованных авто

Зато известно, что лишь этим авария не закончилась. После того, как водитель легковушки зацепил девушку, он не остановился. По итогу в ДТП пострадали еще четыре автомобиля, припаркованные рядом. Судя по видео и фото многие из которых повреждены весьма мощно.

Сейчас на месте работают полицейские, они выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП, случившемся в Закарпатской области. В аварии на аварийном участке дороге попал микроавтобус, пассажиркой которого была беременная женщина. Из-за полученных травм она, к сожалению, потеряла ребенка.

Теги:
#Одесса #ДТП #Авария #Пострадавшие #Подросток
Украина готовит ответ по постановлению Госдумы РФ
Украина
Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР": в Украине готовят ответный шаг
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина готовит ответ по постановлению Госдумы РФ
Признание Путиным "ДНР" и "ЛНР": в Украине готовят ответный шаг
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль может вскоре покинуть пост премьера
Шмыгалю ищут замену: уже есть две кандидатуры
Дата публикации
Категория
Президент не считает, что нужно скрывать правду
"Радоваться рано": Зеленский рассказал об отводе войск России от границ Украины
Дата публикации
Категория
На николаевском трамплине Абраменко делал первые прыжки
Кузня олимпийцев превратилась в свалку: на каком трамплине тренировался Абраменко (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Оксана Сивак жила в этом доме и там же была захоронена
Труп на балконе не замечали 6 лет? В деле пропавшей Оксаны Сивак появились странности