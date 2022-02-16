Сбил девочку и протаранил четыре авто: в Одессе произошло серьезное ДТП (фото, видео)
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После столкновения с пешеходом машина не остановилась
Вечером 16 февраля в Одессе водитель, проехавший на красный свет, сбил на переходе 14-летнего подростка. Помимо девочки в ДТП оказались втянуты еще четыре автомобиля.
Подробности сообщает местный ресурс "Думская", ссылаясь на источники в местной патрульной полиции.
Происшествие зафиксировали на проспекте Небесной сотни неподалеку жилкомплекса "Радужный".
Девушка, переходившая дорогу в положенном месте, не успела среагировать на вылетевшую на "красный" Chevrolet Aveo.
В результате столкновения пешеход получила значительные травмы, сейчас она госпитализирована. Детальных данных о ее нынешнем состоянии пока не сообщается.
Зато известно, что лишь этим авария не закончилась. После того, как водитель легковушки зацепил девушку, он не остановился. По итогу в ДТП пострадали еще четыре автомобиля, припаркованные рядом. Судя по видео и фото многие из которых повреждены весьма мощно.
Сейчас на месте работают полицейские, они выясняют все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном ДТП, случившемся в Закарпатской области. В аварии на аварийном участке дороге попал микроавтобус, пассажиркой которого была беременная женщина. Из-за полученных травм она, к сожалению, потеряла ребенка.
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