Ребенок умер, женщина в реанимации: на Закарпатье произошло серьезное ДТП, фото с места

За жизнь женщины борются врачи

14 февраля вблизи села Среднее Ужгородского района Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого тяжелые травмы получила беременная женщина — ребенка спасти не удалось.

Об этом сообщает "Суспільне".

На участке дороги, где проходят ремонтные работы, сошел микроавтобус. В машине находились два человека — мужчина и беременная женщина. Мужчина повреждений не получил, а вот женщина — в результате травм потеряла ребенка.

"В настоящее время женщина находится в реанимационном отделении в очень тяжелом состоянии. В результате аварии она получила множественные травмы — тройной перелом костей таза и внутреннее кровотечение. Женщина находилась на 30-й неделе беременности. К сожалению, ребенка она потеряла. Врачи провели необходимые хирургические вмешательства. В настоящее время медики борются за ее жизнь", — рассказал директор Ужгородской горбольницы Юрий Курах.

Авария в Закарпатье

О причинах аварии пока нет информации.

Отметим, что за 2020 год, по данным МВД, произошло 168 107 ДТП, в 26 140 авариях пострадали люди. 3 541 человек погибло в 2020 году в результате ДТП, среди них — 1 198 пешеходов.

Как сообщалось ранее, в ночь на 13 февраля в Одессе легковушка на полном ходу влетела в столб. В результате столкновения водитель автомобиля погиб от полученных травм. Также сообщалось, что еще два человека получили травмы.

Напомним, под Харьковом произошло смертельное ДТП с участием авто бизнесмена Александра Ярославского.