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Дитина померла, жінка у реанімації: на Закарпатті сталася серйозна ДТП, фото з місця

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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ДТП Новина оновлена 14 лютого 2022, 22:38
ДТП

За життя жінки борються лікарі

14 лютого поблизу села Середнє Ужгородського району Закарпатьскої області сталася ДТП, внаслідок якої важкі травми отримала вагітна жінка — дитину врятувати не вдалося.

Про це повідомляє "Суспільне".

На ділянці дороги, де наразі проходять ремонтні роботи зійшов мікроавтобус. В автівці перебували двоє людей — чоловік та вагітна жінка. Чоловік пошкоджень на зазнав, а от жінка — внаслідок травм втратила дитину.

"Наразі жінка знаходиться у реанімаційному відділенні у дуже важкому стані. В результаті аварії вона отримала множинні травми — потрійний переломом кісток тазу та внутрішню кровотечу. Жінка перебувала на 30-му тижні вагітності. На жаль, дитину вона втратила. Лікарі провели необхідні хірургічні втручання. Наразі медики боряться за її життя", — розповів директор Ужгородської міськлікарні Юрій Курах.

Аварія на Закарпатті
Аварія на Закарпатті

Про причини аварії наразі інформації нема.

Зазначимо, що за 2020 рік, за даними МВС, сталося 168 107 ДТП, в 26 140 аваріях постраждали люди. 3 541 людина загинула у 2020 році внаслідок ДТП, серед них — 1 198 пішоходів.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 13 лютого в Одесі легковик на повному ходу влетів у стовп. Внаслідок зіткнення водій автомобіля загинув від отриманих травм. Також повідомлялося, що ще двоє людей отримали травми.

Нагадаємо, під Харковом сталася смертельна ДТП за участю авто бізнесмена Олександра Ярославського.

Теги:
#ДТП #Аварія #смертельна аварія
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