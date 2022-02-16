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Збив дівчинку та протаранив чотири авто: в Одесі сталася серйозна ДТП (фото, відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Запчастини від авто розлетілися убік на кілька метрів Новина оновлена 16 лютого 2022, 22:24
Запчастини від авто розлетілися убік на кілька метрів

Після зіткнення з пішоходом машина не зупинилася

Увечері 16 лютого в Одесі водій, який проїхав на червоне світло, збив під час переходу 14-річного підлітка. Крім дівчинки в ДТП виявилися втягнутими ще чотири автомобілі.

Подробиці повідомляє місцевий ресурс "Думська", посилаючись на джерела у місцевій патрульній поліції.

Пригоду зафіксували на проспекті Небесної сотні неподалік житлового комплексу "Райдужний".

Приблизне місце ДТП на карті
Приблизне місце ДТП на карті

Дівчина, яка переходила дорогу в належному місці, не встигла зреагувати на Chevrolet Aveo, що вилетіла на "червоний".

Капот машини серйозно пошкоджений
Капот машини серйозно пошкоджений

Внаслідок зіткнення пішохід отримала значні травми, зараз вона госпіталізована. Детальних даних про її нинішній стан поки не повідомляється.

Винуватець ДТП влаштував "матрьошку" з припаркованих авто
Винуватець ДТП влаштував "матрьошку" з припаркованих авто

Натомість відомо, що лише цим аварія не обмежилася. Після того, як водій легковика зачепив дівчину, він не зупинився. Зрештою у ДТП постраждали ще чотири автомобілі, припарковані поряд. Судячи з відео та фото чимало з них отримали серйозні пошкодження.

Наразі на місці працюють поліцейські, вони з’ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про серйозну ДТП, що трапилася в Закарпатській області. В аварії на аварійній ділянці залізниці потрапив мікроавтобус, пасажиркою якого була вагітна жінка. Через отримані травми вона, на жаль, втратила дитину.

Теги:
#Одеса #ДТП #Аварія #Постраждалі #Підліток
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