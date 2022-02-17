"Ни капли раскаяния": в Одессе подросток забил до смерти 14-летнюю девочку (фото)

Дашу забил до смерти ее знакомый из-за мобильного телефона

В Одессе судьи поставили точку в резонансном деле об убийстве 14-летней девочки, которую забил до смерти ее знакомый — на то время 15-летний подросток Кирилл Оленич. Ранее судимый за грабеж парень, который совершил зверский поступок во время праздника и ради мобильного телефона, проведет в тюрьме всю свою молодость.

Как сообщает OBOZREVATEL, Даша Дробот пропала на Хэллоуин еще в 2019 году, а спустя несколько дней в лесополосе в районе села Лиски нашли ее бездыханное тело. Вскоре выяснилось, что Дашу убил ее приятель Кирилл, с которым она училась в школе в Одессе и отдыхала в одной компании.

Даже Дробот было всего 14

В тот роковой вечер подростки отошли и Кирилл, по одной из версий, пытался склонить Дашу к интимной связи, а по другой — отобрать телефон за 3000 грн. Парень избивал свою жертву до тех пор, пока она не перестала дышать. После он забрал смартфон и даже не прятался: многие его приятели видели и украденный телефон, и окровавленные руки.

Кирилла Оленича признали виновным

В итоге, спустя 2,5 года после трагедии, служители Фемиды поставили точку в этом деле, приговорив одессита к 15 годам тюрьмы и выплате миллиона гривен морального ущерба семье Даши.

Впрочем, даже то, что подросток выйдет на свободу в 30 лет и проведет за решеткой свои лучшие годы, родных погибшей девочки не тешит.

"Надменный, наглый, ни капли раскаяния! Это лицо нужно было просто видеть", – говорит мама Даши, Кристина Дробот, которая не смирилась с потерей ребенка.

Напомним, полицейские Харькова просят помочь в розыске 11-летней Виталины Федоришевой.15 февраля девочка вышла из дому, но назад так и не возвратилась.