"Ані краплі каяття": в Одесі підліток забив до смерті 14-річну дівчинку (фото)

Дашу забив до смерті її знайомий через мобільний телефон

В Одесі судді поставили крапку у резонансній справі про вбивство 14-річної дівчинки, яку забив до смерті її знайомий — на той час 15-річний підліток Кирило Оленич. Раніше судимий за пограбування хлопець, який здійснив звірячий вчинок під час свята та заради мобільного телефону, проведе у в’язниці всю свою молодість.

Як повідомляє OBOZREVATEL, Даша Дробот пропала на Хелловін ще в 2019 році, а через кілька днів у лісосмузі в районі села Лиски знайшли її бездиханне тіло. Незабаром з’ясувалося, що Дашу вбив її приятель Кирило, з яким вона навчалася у школі в Одесі та відпочивала в одній компанії.

Даші Дробот було всього 14

Того фатального вечора підлітки відійшли і Кирило, за однією з версій, намагався схилити Дашу до інтимного зв’язку, а за іншою — відібрати телефон за 3000 грн. Хлопець бив свою жертву доти, доки вона не перестала дихати. Потім він забрав смартфон і навіть не ховався: багато його друзів бачили і вкрадений телефон, і закривавлені руки.

Кирила Оленіча визнали винним

У результаті, через 2,5 роки після трагедії, служителі Феміди поставили крапку в цій справі, засудивши одесита до 15 років в’язниці та виплати мільйона гривень моральної шкоди сім’ї Даші.

Втім, навіть те, що підліток вийде на волю у 30 років і проведе за ґратами свої найкращі роки, рідних загиблої дівчинки не тішить.

"Напишний, нахабний, ні краплі каяття! Це обличчя потрібно було просто бачити", — каже мама Даші, Крістіна Дробот, яка не змирилася з втратою дитини.

Нагадаємо, поліцейські Харкова просять допомогти у розшуку 11-річної Віталіни Федоришевої. 15 лютого дівчинка вийшла з дому, але тому так і не повернулася.