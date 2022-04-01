Связи с Трухановым и бизнес в Крыму: что известно про одесского депутата Кисловского, задержанного СБУ

Депутат может быть причастен к государственной измене

Служба безопасности Украины задержала депутата Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Андрея Кисловского. Чиновника застали в отеле "Немо", владельцем которого тот и является.

Интересно, во время неожиданного визита СБУ депутат находился в номере отеля без одежды с девушкой-трансгендером. Эта пикантная особенность вызвала большой интерес среди пользователей соцсетей — видео задержания тут же разлетелось по анонимным телеграм-каналам.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о задержанном одесском политике и какие секреты в его биографии могли вызвать интерес у правоохранителей.

Бизнесмен, коммунист, сторонник Труханова

Андрей Кисловский родился в октябре 1978 года в Одессе и получил первое высшее образование в 2001 году как "инженер-судоводитель", однако его первой должностью стал юрисконсульт ООО "Паллада".

До 2007 года будущий депутат работал в различных коммерческих структурах, после чего ушел на госслужбу и успел потрудиться в налоговой и юстиции Одессы, пока в 2010 году не стал директором юридического департамента ООО "Нерум".

Впрочем, как утверждают одесские сайты, на деле это просто прикрытие, ведь 36% фирмы – самый крупный пакет, принадлежит матери политика Раисе Кисловской.

В 2015 году Андрей Кисловский был призван по мобилизации и служил заместителем военкома Приморского района Одессы, а в 2018 году был демобилизован в звании полковника.

Сам Андрей Кисловский занимается политикой и был депутатом горсовета Одессы четырех созывов, два первых из них — в качестве члена запрещенной ныне Коммунистической партии Украины.

Путь в политике Кисловский начал в запрещенной ныне компартии Украины

В 2015 году кресло депутата он занял уже как член депутатского объединения "Доверяй делам" поддержавшего мэра Одессы Геннадия Труханова. В 2019 году была создана партия с аналогичным названием, которую возглавил одесский градоначальник и уже под ее флагами Кисловский получил мандат в 2020 году.

После начала российской агрессии депутат сообщил о возвращении в ряды Вооруженных сил Украины, скорее всего вступив в территориальную оборону.

Бизнес в россии и ОРДЛО

Хотя официально Андрей Кисловский и не имеет отношения к бизнесу, записанному на его мать, по данным одесских журналистов, депутат владеет не только собственно одесским дельфинарием "Немо".. На деле это полтора десятка дельфинариев, гостиниц и SPA в Украине, аннексированном Крыму, России, Казахстане, Беларуси и в Таиланде.

Среди активов и дельфинарий "Немо", находящийся во временно оккупированном Донецке. Он был открыт в 2009 году и принадлежит ЧП "Донецкий дельфинарий", владельцем 100% акций которого является все то же ООО "Нерум".

При этом под брендом "Немо" работал дельфинарий и в Киеве, правда в 2017 году был закрыт в рамках дела о мошенничестве. Столичный дельфинарий фигурировал в иске о незаконном строительстве.

Официально СБУ информацию о задержании Кисловского не подтверждает, однако источники "Телеграфа" в спецслужбе намекнули, что причиной следственных действий мог быть его контакт с вражеским агентом.

Пока же в Одессе депутаты оказываются вовлеченными в скандал с "клубничкой", чиновники мэрии Ровно получили порядка 2 миллионов гривен премий с начала войны.