Зв’язки з Трухановим та бізнес у Криму: що відомо про одеського депутата Кисловського, затриманого СБУ

Депутат може бути причетний до державної зради

Служба безпеки України затримала депутата Одеської міськради від партії "Довіряй справам" Андрія Кисловського. Чиновника застали у готелі "Немо", власником якого той і є.

Цікаво, що під час несподіваного візиту СБУ депутат перебував у номері готелю без одягу з дівчиною-трансгендером. Ця пікантна особливість викликала великий інтерес серед користувачів соцмереж — відео затримання тут же розлетілося анонімними телеграм-каналами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про затриманого одеського політика та які секрети в його біографії могли викликати інтерес у правоохоронців.

Бізнесмен, комуніст, прихильник Труханова

Андрій Кисловський народився у жовтні 1978 року в Одесі та здобув першу вищу освіту у 2001 році як "інженер-судновод", проте його першим місцем роботи стала посада юрисконсульта у ТОВ "Паллада".

До 2007 року майбутній депутат працював у різних комерційних структурах, після чого пішов на держслужбу та встиг попрацювати у податковій та юстиції Одеси, поки у 2010 році не став директором юридичного департаменту ТОВ "Нерум".

Втім, як стверджують одеські сайти, насправді це просто прикриття, адже 36% фірми – найбільший пакет, належить матері політика Раїсі Кисловській.

У 2015 році Андрій Кисловський був мобілізований у ЗСУ та служив заступником військкома Приморського району Одеси, а у 2018 році був демобілізований у званні полковника.

Сам Андрій Кисловський займається політикою і був депутатом міськради Одеси чотирьох скликань, два перші з них як член забороненої нині Комуністичної партії України.

Шлях у політиці Кисловський розпочав у забороненій нині компартії України

У 2015 році крісло депутата він зайняв уже як член депутатського об’єднання "Довіряй справам" Геннадія Труханова, що підтримало мера Одеси. У 2019 році була створена партія з аналогічною назвою, яку очолив одеський градоначальник, і вже під її прапорами Кисловський отримав мандат у 2020 році.

Після початку російської агресії депутат повідомив про повернення до лав Збройних сил України, швидше за все вступивши до територіальної оборони.

Бізнес у Росії та ОРДЛО

Хоча офіційно Андрій Кисловський і не має відношення до бізнесу, записаного на його матір, за даними одеських журналістів, депутат володіє не лише власне одеським дельфінарієм "Немо". Насправді це півтора десятки дельфінаріїв, готелів та SPA в Україні, анексованому Криму, Росії, Казахстані, Білорусі та Таїланді.

Серед активів і дельфінарій "Немо", який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку. Він був відкритий у 2009 році і належить ПП "Донецький дельфінарій", власником 100% акцій якого є все те саме ТОВ "Нерум".

При цьому під брендом "Немо" працював дельфінарій і в Києві, правда, у 2017 році був закритий у рамках справи про шахрайство. Столичний дельфінарій фігурував у позові щодо незаконного будівництва.

Офіційно СБУ інформацію про затримання Кисловського не підтверджує, проте джерела "Телеграфа" у спецслужбі натякнули, що причиною слідчих дій міг бути його контакт із ворожим агентом.

Поки ж в Одесі депутати опиняються в скандалі з "полуничкою", чиновники мерії Рівного отримали близько 2 мільйонів гривень премій з початку війни.