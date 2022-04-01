У Рівному чиновникам за місяць війни призначили премій на 2 млн гривень: спалахнув скандал

Деяким людям має дістатися премія чи не в подвійному розмірі від початкового окладу

У Рівному розпочалися фінансові "розбірки" через розпорядження мера Олександра Третяка про заохочення своїх підлеглих під час війни України з росією значними преміями. Деякі надбавки до заробітної плати досягають розміру 180% від початкової ставки. Після того, як ця історія набула значного розголосу, у мерії нарешті вирішили прокоментувати подібний крок.

Докладніше розповість "Телеграф", посилаючись на сайт Рівненської міськради та сторінку Третяка на Facebook.

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Чому росії не виграти війну проти України?

25 березня Олександром Третяком було підписано два розпорядження щодо преміювання місцевих чиновників. Так, директори депортаментів та начальники служб та управлінь мали отримати понад оклад доплату в 180%, їхні заступники — 140%, службовці виконкому — 100%, працівники виконкому — 45%.

Також окреме розпорядження стосувалося начальника управління бюджету та фінансів міськради Віктора Шульги. Його надбавка до зарплати за березень вимірюється сумою 150% від початкового окладу.

Цікаві журналісти провели нехитрі арифметичні підрахунки, результати яких показали, що загалом на чиновників буде витрачено з бюджету близько 2 млн гривень додатково. Це викликало значний ажіотаж навколо такого розпорядження мера.

Вже 30 березня Олександр Третяк записав відеозвернення до мешканців міста, спробувавши пояснити, у чому причина такого кроку. Загальний же галас навколо свого рішення він вважає штучним і викликаним "окремими політиканами", які не заспокоюються навіть під час війни.

Чиновник підкреслив, що раніше працівники міськради отримали зарплату нижчу, ніж раніше, плюс пожертвували частину місячного доходу на ЗСУ.

Підтвердила слова Третяка та його заступниця Марина Кузмічова. Вона наголосила, що подібне преміювання необхідне, щоб люди й надалі продовжували виконувати свої обов’язки попри складний нинішній стан. За її словами, деяким чиновникам зараз доводиться працювати майже без вихідних, а обов’язків лише додалося.

Українські чиновники та політики вже не вперше потрапляють у незручні ситуації під час війни. Так, наприклад, нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко, який, згідно з розпорядженням спікера ВР, повинен перебувати в Києві, був помічений в одному з львівських ресторанів. Більше того, депутат пішов із закладу, не розплатившись, і навіть пізніше не повернувся, щоб повернути борг.

Також галас здійнявся і навколо одіозного екссудді КСУ Олександра Тупицького, який раптово виявився на території Австрії. При цьому офіційно межі України не перетинав.