В Ровно чиновникам за месяц войны назначили премий на 2 млн гривен: разгорается скандал

Некоторым людям должна достаться премия едва ли не в двойном размере от изначального оклада

В Ровно начались финансовые разборки из-за распоряжения мэра Александра Третяка поощрить своих подчиненных во время войны Украины с россией крупными премиями. Некоторые надбавки к заработной плате достигают размера в 180% от изначальной ставки. После того, как эта история получила значительную огласку, в мэрии наконец-то решили прокомментировать подобный шаг.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на сайт Ровенского горсовета и страницу Третяка на Facebook.

Читайте также: Категория Блоги/мнения В войне Украина-Московия цели максималистские, что заставит мобилизовать новые ресурсы Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, от чего зависит ход российско-украинской войны.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

25 марта Александром Третяком было подписано два распоряжения касаемо премирования местных чиновников. Так, директора депортаментов и начальники служб и управлений должны были получить сверх оклада доплату в 180%, их заместители — 140%, служащие исполкома — 100%, работники исполкома — 45%.

Также отдельное распоряжение касалось начальника управления бюджету и финансов горсовета Виктора Шульги. Его надбавка к зарплате за март измеряется суммой в 150% от изначального оклада.

Любопытствующие журналисты провели нехитрые арифметические подсчеты, результаты которых показали, что в целом на чиновников будет потрачено из бюджета около 2 млн гривен дополнительно. Это вызвало значительный ажиотаж вокруг подобного распоряжения мэра.

Уже 30 марта Александр Третяк записал видеообращение к жителям города, попытавшись объяснить, в чем причина такого шага. Общую же шумиху вокруг своего решения он считает искусственной и вызванной "отдельными политиканами", которые не успокаиваются даже во время войны.

Чиновник подчеркнул, что ранее работники горсовета получили зарплату ниже, нежели ранее, плюс пожертвовали часть из месячного дохода на ВСУ.

Подтвердила слова Третяка и его заместительница Марина Кузмичова. Она подчеркнула, что подобное премирование необходимо, дабы люди и дальше продолжали выполнять свои обязанность, несмотря на сложное нынешнее состояние. По ее словам, некоторым чиновникам сейчас приходится работать едва ли не без выходных, а обязанностей лишь добавилось.

Украинские чиновники и политики уже не впервые попадают в неловкие ситуации во время войны. Так, к примеру, нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который, согласно распоряжения спикера ВР, должен находиться в Киеве, был замечен в одном из львовских ресторанов. Более того — депутат ушел из заведения, не расплатившись, и даже позже не вернулся, чтобы вернуть долг.

Также шумиха поднялась и вокруг одиозного экс-судьи КСУ Александра Тупицкого, который внезапно обнаружился на территории Австрии. При этом официально пределы Украины он не пересекал.