Одессу накрыло плотной дымкой с моря: местные встревожены (фото, видео)
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Воздушная масса движется очень быстро
В среду, 6 апреля, Одессу неожиданно накрыло плотной дымкой со стороны моря, — местные жители обеспокоены, что это может быть.
"Телеграф" собрал фото и видео с места событий.
Отмечается, что дымка появилась около обеда и стала очень быстро наползать на территорию всего города.
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Одесситы говорят, что в воздухе ничем не пахнет, но скорость распространения плотной воздушной завесы их все равно озадачила, потому уже есть предположения, что на самом деле это дым и в море что-то горит.
Вот как сейчас выглядит Аркадия, — любимое место всех курортников и туристов на побережье.
А на одном из видео видно, насколько быстро двигается воздушная масса.
На фото издалека дымка выглядит как большая темная туча.
Как сообщал "Телеграф", ранее одесситов поразил морской бой, который устроили россияне с украинцами в берега города в Черном море.
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