Укр

Одессу накрыло плотной дымкой с моря: местные встревожены (фото, видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Погода в Одессе сейчас мягко говоря нелетная Новость обновлена 06 апреля 2022, 14:23
Погода в Одессе сейчас мягко говоря нелетная

Воздушная масса движется очень быстро

В среду, 6 апреля, Одессу неожиданно накрыло плотной дымкой со стороны моря, — местные жители обеспокоены, что это может быть.

"Телеграф" собрал фото и видео с места событий.

Отмечается, что дымка появилась около обеда и стала очень быстро наползать на территорию всего города.

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Одесситы говорят, что в воздухе ничем не пахнет, но скорость распространения плотной воздушной завесы их все равно озадачила, потому уже есть предположения, что на самом деле это дым и в море что-то горит.

Вот как сейчас выглядит Аркадия, — любимое место всех курортников и туристов на побережье.

А на одном из видео видно, насколько быстро двигается воздушная масса.

На фото издалека дымка выглядит как большая темная туча.

Как сообщал "Телеграф", ранее одесситов поразил морской бой, который устроили россияне с украинцами в берега города в Черном море.

Теги:
#Одесса #Погода
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