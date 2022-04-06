Одесу накрило щільним серпанком з моря: місцеві стривожені (фото, відео)

Повітряна маса рухається дуже швидко

У середу, 6 квітня, Одесу несподівано накрило щільним серпанком з боку моря — місцеві жителі стурбовані, що це може бути.

"Телеграф" зібрав фото та відео з місця подій.

Зазначається, що серпанок з’явився близько обіду і став дуже швидко наповзати на територію всього міста.

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Одесити кажуть, що у повітрі нічим не пахне, але швидкість розповсюдження щільної повітряної завіси їх все одно спантеличила, тому вже є припущення, що насправді це дим і в морі щось горить.

Ось як зараз виглядає Аркадія, улюблене місце всіх курортників і туристів на узбережжі.

А на одному з відео видно, як швидко рухається повітряна маса.

На фото здалеку серпанок виглядає як велика темна хмара.

Як повідомляв "Телеграф", раніше одеситів вразив морський бій, який влаштували росіяни з українцями біля узбережжя Чорного моря.