Одесу накрило щільним серпанком з моря: місцеві стривожені (фото, відео)
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Повітряна маса рухається дуже швидко
У середу, 6 квітня, Одесу несподівано накрило щільним серпанком з боку моря — місцеві жителі стурбовані, що це може бути.
"Телеграф" зібрав фото та відео з місця подій.
Зазначається, що серпанок з’явився близько обіду і став дуже швидко наповзати на територію всього міста.
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Одесити кажуть, що у повітрі нічим не пахне, але швидкість розповсюдження щільної повітряної завіси їх все одно спантеличила, тому вже є припущення, що насправді це дим і в морі щось горить.
Ось як зараз виглядає Аркадія, улюблене місце всіх курортників і туристів на узбережжі.
А на одному з відео видно, як швидко рухається повітряна маса.
На фото здалеку серпанок виглядає як велика темна хмара.
Як повідомляв "Телеграф", раніше одеситів вразив морський бій, який влаштували росіяни з українцями біля узбережжя Чорного моря.
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