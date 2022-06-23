Зарево в Черном море переполошило жителей Одессы: что это было

По предварительным данным зарево появилось вследствие работы ПВО Украины

Жители Одессы в ночь на 23 июня могли видеть над Черным морем яркое красное зарево.

Снимки быстро разлетелись по местным телеграм-каналам, а советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что оно скорее всего оно появилось вследствие работы украинских систем ПВО.

"По предварительным данным сработала наша ПВО по объектам, выпущенным из кораблей рашистов. Официального подтверждения информации пока нет", — написал он.

В свою очередь в телеграм-канале "Одесса Инфо" со ссылкой на свои источники сообщили, что зарево появилось после того, как украинские военные запустили ракету по кораблям оккупантов. Однако была ли она перехвачена российскими ПВО, или все же достигла цели остается неизвестным.

Как сообщалось ранее, 20 июня стало известно о том, что на захваченных россиянами газовых вышках "Черноморнефтегаза" случился пожар, который начался предположительно вследствие удара ВСУ.

Огонь до сих пор потушен не был, мало того, агентство NASA обнародовало снимки, которые демонстрируют, что пожар видно даже из космоса.