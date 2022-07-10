В Одессе любителя "Новороссии" наказали очень оригинальным способом: что придумал судья

Суд считает, что таким образом убережет мужчину от следующих подобных преступлений

Приморский районный суд Одессы строго и оригинально наказал сотрудника одесского зоопарка, который призвал к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя. Мужчина очень хотел видеть украинские города в составе так называемой "Новороссии", за что и поплатился.

Как говорится в приговоре суда, мужчина признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, судья обязал осужденного читать произведения о советском терроре.

По данным следствия, еще до начала войны в Украине — 14 февраля 2022 года сотрудник Одесского зоопарка вышел на обеденный перерыв, во время которого из собственного телефона в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" опубликовал сообщение с таким текстом: "Одесса вставай! Повалим гидру киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат — Одесса ждет и молится за тебя!!!".

Сообщение сопровождалось картой Украины с территориями Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областей и Автономной Республики Крым, которые изображались в составе так называемой "Новороссии".

Эти слова и изображения следователи расценили как публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 УК Украины), а суд признал одессита виновным в преступлении против основ национальной безопасности Украины. Мужчине дали 3 года испытательного срока, а судья Виктор Попревич обязал его прочесть произведения Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария". Суд решил, что именно такой досуг поможет обвиняемому исправиться и таким образом предотвратить новые преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Киевский суд вынес приговор пленнику в Харьковской области боевику так называемой "ДНР", который оправдывал свое участие в войне против Украины тем, что его могли отчислить из учебного заведения за неповиновение оккупантам.