В Одесі любителя "Новоросії" покарали дуже оригінальним способом: що придумав суддя

Суд вважає, що таким чином вбереже чоловіка від наступних схожих злочинів

Приморський районний суд Одеси суворо та оригінально водночас покарав співробітника одеського зоопарку, який закликав до сепаратизму та насильницького повалення конституційного ладу. Чоловік дуже хотів бачити українські міста у складі так званої "Новоросії", за що й поплатився.

Як йдеться у вироку суду, чоловіка визнали винним та засудили до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки. Крім цього, суддя зобов'язав засудженого читати твори про радянський терор.

За даними слідства, ще до початку війни в Україні — 14 лютого 2022 року співробітник Одеського зоопарку вийшов на обідню перерву, під час якої з власного телефону у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" опублікував допис з таким текстом: "Одеса вставай! Повалімо гідру київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат — Одеса чекає і молиться за тебе!!!".

Допис супроводжувався картою України з територіями Одеської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Автономної Республіки Крим, які зображувалися у складі так званої "Новоросії".

Ці слова та зображення слідчі розцінили як публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України (ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 КК України), а суд визнав одесита винним у злочині проти основ національної безпеки України. Чоловіку дали 3 роки випробувального терміну, а суддя Віктор Попревич зобов'язав його прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Суд вирішив, що саме таке дозвілля допоможе обвинуваченому виправитися й таким чином запобігти новим злочинам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Київський суд виніс вирок полоненому на Харківщині бойовику так званої "ДНР", який виправдовував свою участь у війні проти України тим, що його могли відрахувати з навчального закладу за непокору окупантам.