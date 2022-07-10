Нібито погрожували відрахуванням: суд на довго відправив за ґрати "ополченця"-добровольця "ДНР"

Бойовик так званої "ДНР" може провести га ґратами 12 років

Київський суд, що раніше засудив російського солдата за вбивство мирного жителя, виніс вирок полоненому на Харківщині бойовику так званої "ДНР".

Рішення суду опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Засуджений 24 лютого цього року добровільно вступив до лав окремого стрілково-снайперського взводу 3-го батальйону 115-го полку самоназваної "ДНР", йдеться у матеріалах справи.

Протягом двох місяців повномасштабного вторгнення рф в Україну він брав участь у боях, чергував на пропускних пунктах, перевіряв документи жителів тимчасово окупованих територій. Його завданням було виявлення військовослужбовців ЗСУ та невдоволених владою "ДНР", а також збір інформації стосовно пересування броньованої автомобільної техніки та особового складу Збройних Сил України.

"27 квітня 2022 року приблизно о 05:30 почався мінометний та артилерійський обстріл та він потрапив у полон", — встановив суд.

Обвинувачений повністю визнав свою провину та намагався виправдати себе тим, що йому погрожували відрахуванням з навчального закладу, якщо він не прийде у військкомат так званої "ДНР". Він розповів, що ввечері 23 лютого йому зателефонував невідомий та під загрозою відрахування з навчального закладу наказав на наступний день прибути до військкомату. Йому видали форму та зброю та відвезли на вокзал, звідки він прибув до Бєлгородської області. Потім він разом з іншими чоловіками незаконно перетнув кордон із Харківською областю.

Чоловіка засудили одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема "державна зрада" і "участь у терористичній організації" та засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. У засудженого є місяць на оскарження вироку в апеляції.

Нагадаємо, росія збиралася захищати своїх громадян, яких засуджено в Україні за військові злочині. Речник російського президента дмитро пєсков заявлял, що використовуватимуть для цього різні канали.