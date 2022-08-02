В Одессе разыскивают девочку-подростка: ушла в платье и с сумочкой (фото)

Все, кто что-то знает о местонахождении несовершеннолетней, — сообщите в полицию

Во вторник, 2 августа, в Одессе самовольно покинула специализированное учреждение 17-летняя Владислава Шебанова и не вернулась.

Объявление о розыске опубликовала пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

"Одесским районным управлением полиции №1 разыскивается 17-летняя Шебанова Владислава, которая сегодня самовольно покинула детское специализированное заведение и пока ее местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.

Владислава ростом около 155 сантиметров, имеет среднее телосложение, голубые глаза и темные волосы.

Когда она ушла, то была в черном платье и с сумкой.

Владислава Шебанова

Если Вы знаете что-то о местонахождении девушки, то сообщите об этом по номеру (048) 779-49-62 или на спецлинию 102.

Стоит заметить, что это уже не впервые разыскивают Владиславу, — в декабре 2021 года она вместе с младшим братом Сергеем ушла из дома и не вернулась.

Владислава Шебанова в 2021 году

Как сообщал "Телеграф", накануне в Украине заработала государственная платформа "Дети войны", которая призвана помочь в поисках информации о детях, пострадавших от боевых действий.