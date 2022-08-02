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В Одесі розшукують дівчинку-підлітка: пішла у сукні та із сумочкою (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Владислава Шебанова покинула дитячу спецустанову та не повернулася Новина оновлена 02 серпня 2022, 13:05
Владислава Шебанова покинула дитячу спецустанову та не повернулася

Усі, хто щось знає про місцезнаходження неповнолітньої, — повідомте до поліції

У вівторок, 2 серпня, в Одесі самовільно залишила спеціалізовану установу 17-річна Владислава Шебанова та не повернулася.

Оголошення про розшук опублікувала прес-служба Головного управління Національної поліції України на Одещині.

"Одеським районним управлінням поліції №1 розшукується 17-річна Шебанова Владислава, яка сьогодні самовільно залишила дитячий спеціалізований заклад і поки що її місцезнаходження невідоме", — йдеться в повідомленні.

Владислава зростом близько 155 сантиметрів, має середню статуру, блакитні очі та темне волосся.

Коли вона пішла, то була в чорній сукні та з сумкою.

Владислава Шебанова
Владислава Шебанова

Якщо Ви знаєте щось про місцезнаходження дівчини, то повідомте про це за номером (048) 779-49-62 або на спецлінію 102.

Варто зауважити, що це вже не вперше розшукують Владиславу, — у грудні 2021 року вона разом із молодшим братом Сергієм пішла з дому та не повернулася.

Владислава Шебанова у 2021 році
Владислава Шебанова у 2021 році

Як повідомляв "Телеграф", напередодні в Україні запрацювала державна платформа "Діти війни", яка покликана допомогти у пошуках інформації про дітей, які постраждали від бойових дій.

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