В Одесі розшукують дівчинку-підлітка: пішла у сукні та із сумочкою (фото)
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Усі, хто щось знає про місцезнаходження неповнолітньої, — повідомте до поліції
У вівторок, 2 серпня, в Одесі самовільно залишила спеціалізовану установу 17-річна Владислава Шебанова та не повернулася.
Оголошення про розшук опублікувала прес-служба Головного управління Національної поліції України на Одещині.
"Одеським районним управлінням поліції №1 розшукується 17-річна Шебанова Владислава, яка сьогодні самовільно залишила дитячий спеціалізований заклад і поки що її місцезнаходження невідоме", — йдеться в повідомленні.
Владислава зростом близько 155 сантиметрів, має середню статуру, блакитні очі та темне волосся.
Коли вона пішла, то була в чорній сукні та з сумкою.
Якщо Ви знаєте щось про місцезнаходження дівчини, то повідомте про це за номером (048) 779-49-62 або на спецлінію 102.
Варто зауважити, що це вже не вперше розшукують Владиславу, — у грудні 2021 року вона разом із молодшим братом Сергієм пішла з дому та не повернулася.
Як повідомляв "Телеграф", напередодні в Україні запрацювала державна платформа "Діти війни", яка покликана допомогти у пошуках інформації про дітей, які постраждали від бойових дій.