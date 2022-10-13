GTA San Odessa: очень пьяный мужчина устроил эффектную гонку с полицией (видео)

Водителя отстранили от управления автомобилем

Во время военного положения установлен комендантский час, который нужно четко соблюдать. Однако, конечно, случаи его нарушения происходят довольно часто. Житель города Одесса в районе Аркадии накануне запретного времени еще и проигнорировал правила остановки на блокпоста, а затем устроил погоню с правоохранителями.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Как отмечается, ситуация произошла вечером 12 октября. Пьяный водитель вместе с пассажиром не останавливались на требования полицейских и нарушали правила дорожного движения. Позже у водителя Драгер показал 2.96 промилле, что почти в 15 раз выше нормы. Теперь судьбу нарушителя будет решать суд.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в шутку напомнил о компьютерной игре GTA. Он назвал этот одесский случай "GTA San Odessa".

"За полчаса до начала комендантского часа главный герой видео нарушает ПДД и решает "набрать звезды". Всемерно игнорирует требования патрульных и продолжает движение. Но в жизни патрульные более ловкие и умные. Так что 5 звезд так и не набрал", — написал Белошицкий на своей странице в Фейсбук. Его шутку опубликовали также на официальной странице Национальной полиции в Twitter.

Видео погони

Кроме того, местные жители Одессы публикуют многочисленные видео погони. Они отмечают, что слышали звуки стрельбы и взрывов. Алексей Белошицкий назвал это "компьютерной графикой и компиляцией неизвестного автора, но креативно".

Комментарий полиции

Как сообщал "Телеграф" ранее, в центре Днепра произошла серьезная авария автомобиля с трамваем. На видео заметна странная ситуация.