GTA San Odessa: дуже п'яний чоловік влаштував ефектні перегони з поліцією (відео)

Водія відсторонили від керування автівкою

Під час воєнного стану встановлено комендантську годину, якої треба чітко дотримуватися. Проте, звичайно, що випадки її порушення відбуваються доволі часто. Мешканець міста Одеса в районі Аркадії напередодні забороненого часу ще й проігнорував правила зупинку на блокпосту, а потім влаштував гонитву з правоохоронцями.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області. Як зазначається, ситуація відбулася ввечері 12 жовтня. Водій напідпитку разом з пасажиром не зупинялися на вимоги поліцейських і порушували правила дорожнього руху. Пізніше у водія Драгер показав 2.96 проміле, що майже в 15 разів вище за норму. Тепер долю порушника буде вирішувати суд.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький жартома нагадав про комп'ютерну гру GTA. Він назвав цей одеський випадок "GTA San Odessa".

За пів години до початку комендантської години головний герой відео порушує ПДР та вирішує "набрати зірок". Всіляко ігнорує вимоги патрульних та продовжує рух. Та в житті патрульні спритніші та розумніші. Тож 5 зірок так і не набрав", — написав Білошицький на своїй сторінці у Фейсбук. Його жарт опублікували також на офіційній сторінці Національної поліції у Twitter.

Відео гонитви

Крім того, місцеві мешканці Одеси публікують числені відео гонитви. Вони зазначають, що чули звуки стрільби та вибухів. Олексій Білошицький назвав це "комп'ютерною графікою і компіляцією невідомого автора, але креативно".

Коментар поліції

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у центрі Дніпра сталася серйозна аварія автівки з трамваєм. На відео помітна дивна ситуація.