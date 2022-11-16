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В Одесской области столкнулись грузовики: кабины раздавило от удара, без жертв не обошлось (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Авария произошла после полуночи Новость обновлена 16 ноября 2022, 09:41
Авария произошла после полуночи

От кабин грузовиков почти ничего не осталось

Ночью 16 ноября на трассе Одесса — Рени произошло ДТП — столкнулись два грузовика-газовоза. Авария произошла в районе въезда в Измаил. Один водитель погиб на месте, другой попал в больницу.

О дорожном инциденте сообщили местные телеграммы-каналы. Там же были опубликованы первые фото и видео с места ДТП. Кабины водителей сильно изуродованы.

Изуродованная кабина грузовика
Изуродованная кабина грузовика
ДТП грузовиков Измаил
Машины разбросало по дороге

Дорожное событие стало смертельным. Водитель одного из грузовиков погиб на месте. Второй – в больнице в тяжелом состоянии.

Фото на трассе Одесса-Рени 16.11.2022
Фото на трассе Одесса-Рени 16.11.2022

Очевидцы говорят, что водитель белого МАН якобы уснул за рулем. В результате ДТП мужчина погиб, отмечают в Телеграм канале "ОдессаИнфо". В причинах происшествия разбирается полиция на месте ДТП. Авария произошла около полуночи.

Авария произошла на въезде в Измаил на трассе М-15 Одесса-Рени в районе поворота на Лощиновку.

Измаил ДТП на карте
Ориентировочное место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном ДТП в столице Украины — в Киеве столкнулись элитные иномарки. Авария произошла в центре, на том же месте, где за несколько дней раньше произошло другое столкновение. В нем пострадала девочка и трое взрослых. Виновник аварии скрылся.

Теги:
#Одесса #ДТП #Измаил