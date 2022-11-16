В Одесской области столкнулись грузовики: кабины раздавило от удара, без жертв не обошлось (фото, видео)

От кабин грузовиков почти ничего не осталось

Ночью 16 ноября на трассе Одесса — Рени произошло ДТП — столкнулись два грузовика-газовоза. Авария произошла в районе въезда в Измаил. Один водитель погиб на месте, другой попал в больницу.

О дорожном инциденте сообщили местные телеграммы-каналы. Там же были опубликованы первые фото и видео с места ДТП. Кабины водителей сильно изуродованы.

Изуродованная кабина грузовика

Машины разбросало по дороге

Дорожное событие стало смертельным. Водитель одного из грузовиков погиб на месте. Второй – в больнице в тяжелом состоянии.

Очевидцы говорят, что водитель белого МАН якобы уснул за рулем. В результате ДТП мужчина погиб, отмечают в Телеграм канале "ОдессаИнфо". В причинах происшествия разбирается полиция на месте ДТП. Авария произошла около полуночи.

Авария произошла на въезде в Измаил на трассе М-15 Одесса-Рени в районе поворота на Лощиновку.

Ориентировочное место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном ДТП в столице Украины — в Киеве столкнулись элитные иномарки. Авария произошла в центре, на том же месте, где за несколько дней раньше произошло другое столкновение. В нем пострадала девочка и трое взрослых. Виновник аварии скрылся.