В Одесской области столкнулись грузовики: кабины раздавило от удара, без жертв не обошлось (фото, видео)
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От кабин грузовиков почти ничего не осталось
Ночью 16 ноября на трассе Одесса — Рени произошло ДТП — столкнулись два грузовика-газовоза. Авария произошла в районе въезда в Измаил. Один водитель погиб на месте, другой попал в больницу.
О дорожном инциденте сообщили местные телеграммы-каналы. Там же были опубликованы первые фото и видео с места ДТП. Кабины водителей сильно изуродованы.
Дорожное событие стало смертельным. Водитель одного из грузовиков погиб на месте. Второй – в больнице в тяжелом состоянии.
Очевидцы говорят, что водитель белого МАН якобы уснул за рулем. В результате ДТП мужчина погиб, отмечают в Телеграм канале "ОдессаИнфо". В причинах происшествия разбирается полиция на месте ДТП. Авария произошла около полуночи.
Авария произошла на въезде в Измаил на трассе М-15 Одесса-Рени в районе поворота на Лощиновку.
Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном ДТП в столице Украины — в Киеве столкнулись элитные иномарки. Авария произошла в центре, на том же месте, где за несколько дней раньше произошло другое столкновение. В нем пострадала девочка и трое взрослых. Виновник аварии скрылся.