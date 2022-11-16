На Одещині зіткнулися вантажівки: кабіни розчавило від удару, без жертв не обійшлося (фото, відео)

Від кабін вантажівок майже нічого не залишилося

Вночі 16 листопада на трасі Одеса — Рені сталася ДТП — зіткнулися дві вантажівки-газовози. Аварія сталася в районі в’їзду до Ізмаїла. Один водій загинув на місці, другий потрапив до лікарні.

Про дорожній інцидент повідомили місцеві телеграм-канали. Там же було опубліковано й перші фото та відео з місця ДТП. Кабіни водіїв сильно понівечені.

Понівечена кабіна вантажівки

Машини розкидало дорогою

Дорожня подія стала смертельною. Водій однієї з вантажівок загинув на місці. Другий — у лікарні у тяжкому стані.

Очевидці кажуть, що водій білого МАН нібито заснув за кермом. Внаслідок ДТП чоловік загинув, зазначають у телеграм каналі "ОдесаІнфо". У причинах події розбирається поліція на місці ДТП. Аварія сталася близько опівночі.

Аварія сталася на в’їзді до Ізмаїла на трасі М-15 Одеса-Рені в районі повороту на Лощинівку.

Орієнтовне місце ДТП на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичну ДТП у столиці України — у Києві зіткнулися елітні іномарки. Аварія сталася в центрі, на тому ж місці, де за кілька днів раніше сталося інше зіткнення. У ньому постраждала дівчинка та троє дорослих. Винуватець аварії втік.