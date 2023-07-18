Обязательная поверка счетчиков: инструкция, как это сделать в Одессе

Если не провести вовремя поверку, то может ударить по карману

В Украине возобновили процедуру прохождения плановых поверок счетчиков воды, которую приостанавливали в апреле 2022 года из-за начала российского вторжения.

Процесс поверок в Украине регламентируется постановлением Кабмина №440 от 7 апреля 2023 года, которое гласит, что не проходить их могут лишь жители территорий, находящихся под оккупацией или в зоне боевых действий. Остальным же поверку счетчиков воды необходимо проходить каждые четыре года, а если этого не сделать, то поставщик услуг будет начислять плату за потребленные услуги согласно средним нормам потребления, которые зачастую сильно превышают фактическое потребление.

"Телеграф" рассказывает о том, к кому обращаться за поверкой водомеров в Одессе.

В данном областном центре этим в большинстве случаев занимается "Инфоксводоканал". При этом, стоит отметить, что их специалисты осуществляют поверку счетчиков только своим потребителям. То есть, тем жильцам, объединениям или кооперативам, которые заключали с компанией индивидуальный или коллективный договор.

По вопросам поверки водомеров в квартирах, не находящихся на прямых расчетах с водоканалом, потребителям необходимо обращаться к руководству ОСМД или обслуживающих организаций.

Что необходимо для поверки

Для проведения поверки счетчика потребитель должен оставить заявку, в которой необходимо указать год выпуска прибора.

Заявку можно подать:

через сайт компании "Инфоксводоканал": infoxvod.com.ua;

круглосуточно по телефонам колл-центра:

(048) 780-55-05, (048) 705-55-05 (бесплатно для жителей Одессы),

(068) 905-55-05, (093) 17-00-155 (по тарифам мобильного оператора).

После подачи заявки сотрудники компании в течение недели связываются с потребителем и уточняют все детали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как заказать поверку счетчика воды в Киеве, а также о том, надо ли ее проходить в Харькове.