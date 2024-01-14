Насиловавший малолетнюю дочь священник из Одесской области сбежал от тюрьмы в армию — СМИ

Односельчане уже угрожали священнику самосудом

В Одесской области подозреваемый в изнасиловании 14-летней дочери священник мобилизовался в Силы обороны, чтобы не отбывать срок.

Как пишет "Думская" со ссылкой на свои источники, речь идет о настоятеле сельской церкви УПЦ МП в Белгород-Днестровском районе 37-летнем Вячеславе А.

Отмечается, что подозреваемый регулярно совершал действия развратного характера со своей дочерью с ее самых малых лет, а когда она подросла начал регулярно ее насиловать. При этом, как утверждается, он даже "поделился" девочкой с настоятелем соседнего храма Сергеем Д.

Священника задержали в июле 2023 года, однако до конца года обвинительных актов они так и не получили, хотя односельчане даже угрожали ему самосудом. Издание отмечает, что в конечном итоге он с помощью знакомых в районном ТЦК смог мобилизоваться в армию, чтобы избежать наказания.

Согласно статье 152 подозреваемые могут угодить за решетку на 15 лет или на пожизненный срок.

Как сообщалось ранее, в Сумской области сообщили о подозрении 39-летнему мужчине, который изнасиловал родную дочь. Девочка-подросток родила от него ребенка.