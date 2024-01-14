Священник з Одеської області, який гвалтував малолітню дочку, втік від в’язниці до армії — ЗМІ

Односельці вже погрожували священнику самосудом

На Одещині підозрюваний у зґвалтуванні 14-річної дочки священник мобілізувався до Сил оборони, щоб не відбувати терміну.

Як пише "Думська" з посиланням на свої джерела, йдеться про настоятеля сільської церкви УПЦ МП у Білгород-Дністровському районі, 37-річного В’ячеслава О.

Зазначається, що підозрюваний регулярно вчиняв дії розпусного характеру зі своєю дочкою з її найменших років, а коли вона підросла, почав регулярно її ґвалтувати. При цьому, як стверджується, він навіть "поділився" дівчинкою з настоятелем сусіднього храму Сергієм Д.

Священника затримали у липні 2023 року, проте до кінця року обвинувальних актів вони так і не отримали, хоча односельці навіть загрожували йому самосудом. Видання зазначає, що зрештою він за допомогою знайомих у районному ТЦК зміг мобілізуватися до армії, щоб уникнути покарання.

Згідно зі статтею 152 підозрювані можуть потрапити за ґрати на 15 років або на довічний термін.

Як повідомлялося раніше, на Сумщині повідомили про підозру 39-річному чоловікові, який зґвалтував рідну дочку. Дівчинка-підліток народила від нього дитину.