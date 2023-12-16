Гвалтував власну дочку: на Сумщині 13-річна дівчинка народила від батька

Правоохоронці нагадали, що не можна замовчувати факти насильства

На Сумщині повідомили про підозру 39-річному чоловікові, який зґвалтував рідну дочку. Дівчинка-підліток народила від нього дитину.

Про це повідомили у МВС України. За інформацією Сумської обласної прокуратури, чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

НП сталася в одному із населених пунктів Сумської області. Мати 13-річної дівчинки звернулася до лікарні після того, як її неповнолітня дочка 12 грудня вдома народила дитину. Правоохоронці з’ясували, що батьком новонародженого є тато цієї 13-річної дівчинки.

Вперше батько зґвалтував неповнолітню дочку у березні 2023 року. З того часу це періодично повторювалося. І навіть коли дівчинка завагітніла, їм удалося приховати цей факт від оточуючих. Але кілька днів тому підліток народила і лише після цього вона розповіла мамі про систематичні зґвалтування з боку рідного тата.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України "Зґвалтування". Наразі чоловіка затримано, 14 грудня суд відправив його до СІЗО без права внесення застави. Сама породілля з дитиною перебуває у лікарні під наглядом медиків. Також правоохоронці перевіряють можливість причетності інших до приховання цього злочину.

У МВС нагадали, що будь-яке посягання на статеву недоторканність іншої людини — сексуальне насильство. Про це не можна мовчати, а слід негайно повідомляти правоохоронців.

"Замовчування таких випадків може призвести до їхнього збільшення. Якщо ви постраждали від домашнього насильства або стали його свідками – телефонуйте "102". Підтримка завжди поряд", — кажуть у МВС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ґвалтівнику 8-річної дівчинки винесли вирок. Щоб скоїти злочин, чоловік представився лікарем.