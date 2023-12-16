Насиловал собственную дочь: на Сумщине 13-летняя девочка родила от отца

Правоохранители напомнили, что нельзя замалчивать факты насилия

В Сумской области сообщили о подозрении 39-летнему мужчине, который изнасиловал родную дочь. Девочка-подросток родила от него ребенка.

Об этом сообщили в МВД Украины. По информации Сумской областной прокуратуры, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧП произошло в одном из населенных пунктов Сумской области. Мать 13-летней девочки обратилась в больницу после того, как ее несовершеннолетняя дочь 12 декабря дома родила ребенка. Правоохранители выяснили, что отцом новорожденного является папа этой самой 13-летней девочки.

Впервые отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь в марте 2023 года. С тех пор это периодически повторялось. И даже когда девочка забеременела, им удалось скрыть этот факт от окружающих. Но несколько дней назад подросток родила и только после этого она рассказала маме о систематических изнасилованиях со стороны родного папы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины "Изнасилование". Сейчас мужчина задержан, 14 декабря суд отправил его в СИЗО без права внесения залога. Сама роженица с ребенком находится в больнице под наблюдением медиков. Также правоохранители проверяют возможность причастности других лиц к сокрытию этого преступления.

В МВД напомнили, что любое посягательство на половую неприкосновенность другого человека — это сексуальное насилие. Об этом нельзя молчать, а необходимо немедленно сообщать правоохранителям.

"Замалчивание таких случаев может привести к их увеличению. Если вы пострадали от домашнего насилия или стали его свидетелями – звоните по телефону "102". Поддержка всегда рядом", — говорят в МВД.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что насильнику 8-летней девочки вынесли приговор. Чтобы совершить преступление, мужчина представился врачом.