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ТОП-10 самых красивых фотографий украинской природы по версии "Википедии" (фото)

Автор
Наталия Чебан
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Живописное утро на Днестре
Живописное утро на Днестре

Фотографии парков, заповедников и других достопримечательностей представили на конкурсе "Вики любит Землю 2021".

По результатам международного конкурса "Вики любит Землю 2021" объявили ТОП-10 самых красивых фотографий, на которых представлены живописные уголки Украины, — пишет пише BBС Україна.

Принять участие в этом конкурсе и продемонстрировать свое видение красоты и неповторимости родного края могут люди из всех стран мира.

Здесь были представлены фотографии из национальных парков, заповедников и другие достопримечательности живописной природы.

Самой активной в этом году стала именно Украина — на протяжении июня "Вики" получили более 11 тысяч фотографий более 300 украинских участников. "Переплюнуть" на этот раз нас смогла только Германия, прислав более 13 тысяч фото.

На фото представлены самые красивые уголки столицы и 9 украинских областей.

Региональный ландшафтный парк "Припять-Стоход", Ровенская область:

Анна Полюх "Припять на рассвете"
Анна Полюх "Припять на рассвете"

Национальный природный парк "Кременецкие горы", Тернопольская область:

Владимир Бурдяк, "Три оленихи"
Владимир Бурдяк, "Три оленихи"

Ландшафтный заповедник "Станиславский", Херсонская область:

Сергей Гамзин "Жизнь на краю
Сергей Гамзин "Жизнь на краю

Надднестрянский ботанический заповедник, Хмельницкая область:

Сергей Нестерчук "Осенний Днестр"
Сергей Нестерчук "Осенний Днестр"

Оголовок Бердянской косы, Запорожская область:

Максим Белокопытов "Оголовок Бердянської коси"
Максим Белокопытов "Оголовок Бердянської коси"

Памятник природы "Шишковые холмы", Черновицкая область:

Сергей Нестерчук "Живописное утро на Днестре"
Сергей Нестерчук "Живописное утро на Днестре"

Заповедное урочище "Аршица", Ивано-Франковская область:

Андрей Чуяшенко "Аршица"
Андрей Чуяшенко "Аршица"

Водопад "Шипот", Закарпатская область:

Катерина Полищук "Шипот осенью"
Катерина Полищук "Шипот осенью"

Ландшафтный заповедник "Урочище Калиновое", Киевская область:

Сергей Венциславский "Калиновое"
Сергей Венциславский "Калиновое"

Заповедник "Белая дубрава", Киев:

Сергей Мирошник "Два мурашиних лева і комар"
Сергей Мирошник "Два мурашиних лева і комар"

Также мы публиковали "Шедевры" в секунду: забавные фотографии, сделанные "вовремя".

Теги:
#Украина #Википедия #Топ #Фото #Природа
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