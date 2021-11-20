ТОП-10 самых красивых фотографий украинской природы по версии "Википедии" (фото)

Фотографии парков, заповедников и других достопримечательностей представили на конкурсе "Вики любит Землю 2021".

По результатам международного конкурса "Вики любит Землю 2021" объявили ТОП-10 самых красивых фотографий, на которых представлены живописные уголки Украины, — пишет пише BBС Україна.

Принять участие в этом конкурсе и продемонстрировать свое видение красоты и неповторимости родного края могут люди из всех стран мира.

Здесь были представлены фотографии из национальных парков, заповедников и другие достопримечательности живописной природы.

Самой активной в этом году стала именно Украина — на протяжении июня "Вики" получили более 11 тысяч фотографий более 300 украинских участников. "Переплюнуть" на этот раз нас смогла только Германия, прислав более 13 тысяч фото.

На фото представлены самые красивые уголки столицы и 9 украинских областей.

Региональный ландшафтный парк "Припять-Стоход", Ровенская область:

Анна Полюх "Припять на рассвете"

Национальный природный парк "Кременецкие горы", Тернопольская область:

Владимир Бурдяк, "Три оленихи"

Ландшафтный заповедник "Станиславский", Херсонская область:

Сергей Гамзин "Жизнь на краю

Надднестрянский ботанический заповедник, Хмельницкая область:

Сергей Нестерчук "Осенний Днестр"

Оголовок Бердянской косы, Запорожская область:

Максим Белокопытов "Оголовок Бердянської коси"

Памятник природы "Шишковые холмы", Черновицкая область:

Сергей Нестерчук "Живописное утро на Днестре"

Заповедное урочище "Аршица", Ивано-Франковская область:

Андрей Чуяшенко "Аршица"

Водопад "Шипот", Закарпатская область:

Катерина Полищук "Шипот осенью"

Ландшафтный заповедник "Урочище Калиновое", Киевская область:

Сергей Венциславский "Калиновое"

Заповедник "Белая дубрава", Киев:

Сергей Мирошник "Два мурашиних лева і комар"

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