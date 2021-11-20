ТОП-10 самых красивых фотографий украинской природы по версии "Википедии" (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 14
Фотографии парков, заповедников и других достопримечательностей представили на конкурсе "Вики любит Землю 2021".
По результатам международного конкурса "Вики любит Землю 2021" объявили ТОП-10 самых красивых фотографий, на которых представлены живописные уголки Украины, — пишет пише BBС Україна.
Принять участие в этом конкурсе и продемонстрировать свое видение красоты и неповторимости родного края могут люди из всех стран мира.
Здесь были представлены фотографии из национальных парков, заповедников и другие достопримечательности живописной природы.
Самой активной в этом году стала именно Украина — на протяжении июня "Вики" получили более 11 тысяч фотографий более 300 украинских участников. "Переплюнуть" на этот раз нас смогла только Германия, прислав более 13 тысяч фото.
На фото представлены самые красивые уголки столицы и 9 украинских областей.
Региональный ландшафтный парк "Припять-Стоход", Ровенская область:
Национальный природный парк "Кременецкие горы", Тернопольская область:
Ландшафтный заповедник "Станиславский", Херсонская область:
Надднестрянский ботанический заповедник, Хмельницкая область:
Оголовок Бердянской косы, Запорожская область:
Памятник природы "Шишковые холмы", Черновицкая область:
Заповедное урочище "Аршица", Ивано-Франковская область:
Водопад "Шипот", Закарпатская область:
Ландшафтный заповедник "Урочище Калиновое", Киевская область:
Заповедник "Белая дубрава", Киев:
Также мы публиковали "Шедевры" в секунду: забавные фотографии, сделанные "вовремя".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-