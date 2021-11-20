ТОП-10 найкрасивіших фотографій української природи за версією "Вікіпедії" (фото)
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Фотографії парків, заповідників та інших пам`яток природи представили на конкурсі "Вікі любить Землю 2021".
За результатами міжнародного конкурсу "Вікі любить Землю 2021" оголосили ТОП-10 найкрасивіших фотографій, на яких представлені мальовничі куточки України, — пише BBС Україна.
Прийняти участь у цьому конкурсі та продемонструвати своє бачення краси та неповторності рідного краю мають змогу люди з усіх країн світу.
Тут були представлені фото з національних парків, заповідників та інші памʼятки мальовничої природи.
Найактивнішою цього року стала саме Україна — впродовж червня "Вікі" отримали більше 11 тисяч фотографій від понад 300 українських учасників. "Переплюнути" цього разу нас змогла лише Німеччина, надіславши понад 13 тисяч фото.
На фото представлені різноманітні куточки столиці та 9 українських областей.
Регіональний ландшафтний парк "Припʼять-Стохід", Рівненська область:
Національний природний парк "Кременецькі гори", Тернопільська область:
Ландшафтний заказник "Станіславський", Херсонська область:
Наддністрянський ботанічний заказник, Хмельницька область:
Оголовок Бердянської коси, Запорізька область:
Памʼятка природи "Шишкові горби", Чернівецька область:
Заповідне урочище "Аршиця", Івано-Франківська область:
Водоспад "Шипіт", Закарпатська область:
Ландшафтний заказник "Урочище Калинове", Київська область:
Заказник "Біла діброва", Київ:
Також ми публікували "Шедеври" за секунду: забавні фотографії, які були зроблені "вчасно".
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