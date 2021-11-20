ТОП-10 найкрасивіших фотографій української природи за версією "Вікіпедії" (фото)

Фотографії парків, заповідників та інших пам`яток природи представили на конкурсі "Вікі любить Землю 2021".

За результатами міжнародного конкурсу "Вікі любить Землю 2021" оголосили ТОП-10 найкрасивіших фотографій, на яких представлені мальовничі куточки України, — пише BBС Україна.

Прийняти участь у цьому конкурсі та продемонструвати своє бачення краси та неповторності рідного краю мають змогу люди з усіх країн світу.

Тут були представлені фото з національних парків, заповідників та інші памʼятки мальовничої природи.

Найактивнішою цього року стала саме Україна — впродовж червня "Вікі" отримали більше 11 тисяч фотографій від понад 300 українських учасників. "Переплюнути" цього разу нас змогла лише Німеччина, надіславши понад 13 тисяч фото.

На фото представлені різноманітні куточки столиці та 9 українських областей.

Регіональний ландшафтний парк "Припʼять-Стохід", Рівненська область:

Анна Палюх "Прип'ять-Стохід на світанку"

Національний природний парк "Кременецькі гори", Тернопільська область:

Володимир Бурдяк "Три олениці взимку"

Ландшафтний заказник "Станіславський", Херсонська область:

Сергій Гамзін "Життя на краю"

Наддністрянський ботанічний заказник, Хмельницька область:

Сергій Нестерчук "Осінній Дністер"

Оголовок Бердянської коси, Запорізька область:

Максим Білокопитов "Оголовок Бердянської коси"

Памʼятка природи "Шишкові горби", Чернівецька область:

Сергій Нестерчук, "Живописний ранок на Дністрі"

Заповідне урочище "Аршиця", Івано-Франківська область:

Андрій Чуяшенко "Озеро Аршиця"

Водоспад "Шипіт", Закарпатська область:

Катерина Поліщук "Шипіт восени"

Ландшафтний заказник "Урочище Калинове", Київська область:

Сергій Вінцеславський, "Калинове"

Заказник "Біла діброва", Київ:

Сергій Мірошник, "Два мурашиних лева і комар"

Також ми публікували "Шедеври" за секунду: забавні фотографії, які були зроблені "вчасно".