Медведчук популяризировал Независимость, когда Зеленский об этом вообще ничего не знал, - Журавский

Автор
В. Неплохой
Дата публикации
Автор
21
Медведчук популяризировал Независимость, когда Зеленский об этом вообще ничего не знал, - Журавский Новость обновлена 21 августа 2021, 13:59
Виталий Журавский

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость. И то что сегодня власть преследует тех, кто боролся за независимость Украины — это нонсенс.

Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал доктор юридических наук, академик Виталий Журавский.

"Я помню 1990-1991 год, как шел процесс агитации за украинскую независимость, и я видел Виктора Медведчука среди тех, кто агитировал за независимость, видимо тогда, еще о независимости Зеленский и не знал, что это такое.

Он был причастен и к популяризации акта провозглашения независимости, он работал, в то время, вместе с Кравчуком. Поэтому сегодня преследование тех, кто боролся за независимость Украины — это нонсенс. Но для неучей, для безграмотных людей, таких, как сегодня есть команда Зеленского, — это норма", — заявил эксперт.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Украина
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Зеленский оперативно ввел в действие санкции против "Страны", Гужвы и Шария
Дата публикации
Категория
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Украина туристическая: есть чем гордиться и над чем работать
Дата публикации
Категория
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
В Михайловском Златоверхом соборе прошла молитва со Вселенским патриархом (эксклюзивные фото)
Дата публикации
Категория
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Анастасия Приходько: Я 7 лет не выступаю на государственных концертах ко Дню независимости. Когда увидела список артистов, была шокирована
Дата публикации
Категория
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Думаю, Конгресс США еще не сказал свое последнее слово по запуску "Северного потока-2" — советник главы "Нафтогаза"
Дата публикации
Категория
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан
Живете не по средствам – платите налоги: в Украине создают систему слежки за доходами граждан