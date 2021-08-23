Медведчук: Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет

Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто управляет страной. Такое мнение выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?", опубликованной на сайте политсилы.

"Совершенная, демократическая, свободная и счастливая Украина существует только в головах отдельных граждан. На деле все не так. Украинская государственность в опасности, и главная опасность исходит от ограниченности, непрофессионализма и жадности тех, кто страной управляет", — отметил политик.

При этом он вспомнил так называемых российских "патриотов", которые считают, что никакой Украины быть не должно и добавил, что в Украине подобных "патриотов", только с противоположным знаком, вполне достаточно. Они считают Россию недостраной, которой скоро не будет, а Украину – образцом демократии и процветания. Лидером подобных мнений, без сомнения, является экс-президент Украины Порошенко.

"Мы, украинцы, не имеем проблем с собственной идентичностью. И нам по барабану, что именно об этом думает Путин. Мы – украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ. И от россиян нас отличают не только собственный исторический опыт, язык (выделено автором), песни и танцы или кухня, но и политическая культура, отношение к правам и свободам человека (выделено автором), геополитические ориентации, осознанное и глубоко укоренившееся чувство причастности к европейской цивилизации (выделено автором). Эти различия в течение последних семи лет только усилились, и, кстати, не последнюю роль в ускорении этого процесса сыграл настолько отталкивающий для Украины Путин… Украина выбрала свой путь развития – членство в ЕС и НАТО. Социологические опросы показывают, что на референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать три четверти тех, кто планирует принять в нем участие. За НАТО – соответственно две трети украинцев, которые готовы участвовать в референдуме. Российская агрессия, кстати, существенно усилила поддержку евроатлантического курса среди украинцев".

Тут тоже необходимо разобрать все пассажи, которые открывают всю подноготную подобной идеологии. В Украине, оказывается, нет проблем с собственной идентичностью: украинцы говорят на одном языке, имеют одну кухню и даже танцы танцуют одни и те же. Но давайте читать далее ‒ по словам того же Порошенко, цифры которого (по результатам многочисленных социологических исследований последнего времени) явно завышены, так как, согласно соцопросам, за ЕС голосуют 53‒65%, а за НАТО – 42‒53%. Таким образом, есть миллионы граждан, которые этот курс не поддерживают и которых господин Порошенко в расчет принимать не хочет", — отметил Медведчук.

Лидер оппозиции задался вопросом: о какой политической культуре и отношении к правам человека может идти речь, если господину Порошенко "по барабану" мнение миллионов граждан?

"Да и сам Порошенко ранее официально сознался, что он русскоязычный человек, а это ставит под сомнение, что у него лично нет проблем с идентичностью. По Порошенко, Украина имеет причастность к европейской цивилизации, а Россия ‒ нет. Но тут-то и кроется подвох. Ведь по этой логике русскоязычные регионы нужно отдать обратно в Азию. Получается и Порошенко согласен с Путиным", — отметил Медведчук.

В такой идеологической парадигме, по словам политика, вообще нет будущего. Зачем Украине какой-то Донбасс и Крым, если на остальной части уже построено мощное европейское государство? По Порошенко развитие Украины закончилось ‒ она выбрала свой путь (армию, язык и веру), альтернативы этому нет, основы государства, общества, счастливой страны уже построены. Остается следовать заветам Порошенко, в частности, поставить его статую на освободившийся постамент памятника Ленину", считает он.

"Порошенко транслирует сладкую сказку, которая не соответствует действительности, парализует волю для решения насущных проблем и строительства страны. Наша страна находится в тяжелом кризисе, и нужно ее спасать", — резюмировал Мелведчук.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин написал статью "Об историческом единстве русских и украинцев", где подробно изложил позицию относительно вопроса о российско-украинских отношениях.

16 июля вышла статья "О будущем украинского и русского народов", где Медведчук назвал три изъяна украинской государственности и предложил свой путь построения государства.