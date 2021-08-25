Кучма назвал две главные ошибки, допущенные им на посту президента

Второй украинский президент рассказал про стратегические промахи во время каденций.

Леонид Кучма признался, что за десять лет президентства совершил немало ошибок, но надеется, что они не были фатальными.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

По его словам Украина была в состоянии экономической разрухи и было нужно выйти из кризиса. Бывший президент страны считает, что ему это удалось. Но выделяет два стратегических момента, которые недооценил — потенциал украинского общества и то, насколько глубоко агентура Москвы проникла в украинскую политику.

"Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы — действовал бы иначе", — отметил экс-глава государства имея в виду и агентов влияния, и работников госбезопасности России.

Что же касается возможностей украинского гражданского общества, то он рассказал, что впервые ощутил их во время событий Майдана. По его словам, граждане Украины уже давно опередили власть в своей реакции на события.

Ранее "Телеграф" писал, что Леонид Кучма считает, что именно благодаря сопротивлению украинцев на Донбассе не произошло полного захвата Украины.