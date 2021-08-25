Кучма назвав дві головні помилки, допущені ним на посаді президента

Другий український президент розповів про стратегічні промахи під час каденцій.

Леонід Кучма зізнався, що за десять років президентства зробив чимало помилок, але сподівається, що вони не були фатальними.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами Україна була в стані економічної розрухи і було потрібно вийти з кризи. Колишній президент країни вважає, що йому це вдалося. Але виділяє два стратегічних моменти, які недооцінив — потенціал українського суспільства і те, наскільки глибоко агентура Москви проникла в українську політику.

"Я навіть уявити не міг, скільки" закладок "(і в прямому, і в переносному сенсі) залишила тут на високому рівні ця структура. Знав би — діяв би інакше", — зазначив екс-глава держави маючи на увазі і агентів впливу, і працівників держбезпеки Росії.

Що ж стосується можливостей українського громадянського суспільства, то він розповів, що вперше відчув їх під час подій Майдану. За його словами, громадяни України вже давно випередили владу в своїй реакції на події.

Раніше "Телеграф" писав, що Леонід Кучма вважає, що саме завдяки опору українців на Донбасі не відбулося повного захоплення України.