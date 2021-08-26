Зеленский озвучил три своих главных достижения на посту президента Украины

По словам главы государства, армия — одно из главных достижений его команды

Субъектность страны, инфраструктура и армия – три основные вещи, которые на сегодняшний день Владимир Зеленский заносит себе в актив на посту президент Украины. Об этом он сам рассказал в эфире телевизионного шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я считаю, что мы субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, чтобы считались с нашим мнением. Субъектность Украины выражается, к примеру, в "Крымской платформе", на которую приехало 46 стран", — отметил Зеленский.

Вторым важным моментом, который он уже сейчас считает одним из своих главных достижений, Зеленский назвал улучшение инфраструктуры страны.

"Считаю, что это позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране. Когда все прилетали в страну и говорили: прекрасная страна, но дорог ноль, мостов ноль, отелей нет… При этом считаю, что Украина может быть европейской витриной ", — уверен президент.

Наконец, третье главное достижение президента, по его мнению — армия.

"Мы здесь говорили о свободе… Но ты не думаешь ни о какой свободе, если самолеты летают не как у нас на параде, а летят самолеты врага. И забирают твою территорию. Я согласен насчет свободы, но я считаю, что свободу нужно защищать", — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, в ходе телешоу президент также причислил к достижениям власти технологический прогресс Украины.

"Например, мы сделали Министерство цифровой трансформации. Мы показываем, что это нам важно. В каждое министерство сегодня заведена крутая айтишная команда. У нас все это есть. "Дія" – я считаю, это успех Украины. И бизнеса, и государства. 70 услуг благодаря "Діе" есть? Есть. И сейчас у нас есть "Дія.City" – это особые условия для IT-рынка, это налог в 5%. Такого нет нигде", — заявил глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.