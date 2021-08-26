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Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України

Автор
М. Іванов
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Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України Новина оновлена 26 серпня 2021, 22:14
Президент України Володимир Зеленський

За словами глави держави, армія — одне з головних досягнень його команди

Суб’єктність країни, інфраструктура та армія — три основні речі, які сьогодні Володимир Зеленський заносить собі в актив на посаді президент України. Про це він сам розповів в ефірі телевізійного шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Я вважаю, що ми суб’єктивізуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, щоб зважали на нашу думку. Суб’єктність України виражається, наприклад, в "Кримській платформі", на яку приїхало 46 країн", — зазначив Зеленський.

Другим важливим моментом, який він вже зараз вважає одним зі своїх головних досягнень, Зеленський назвав поліпшення інфраструктури країни.

"Вважаю, що це ганьба, якщо у тебе немає інфраструктури в країні. Коли всі прилітали в країну і говорили: прекрасна країна, але доріг нуль, мостів нуль, готелів немає... При цьому вважаю, що Україна може бути європейською вітриною", — упевнений президент.

Нарешті, третє головне досягнення президента, на його думку — армія.

"Ми тут говорили про свободу... Але ти не думаєш ні про яку свободу, якщо літаки літають не як у нас на параді, а летять літаки ворога. І забирають твою територію. Я згоден щодо свободи, але я вважаю, що свободу потрібно захищати", — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, в ході телешоу президент також зарахував до досягнень влади технологічний прогрес України.

"Наприклад, ми зробили Міністерство цифрової трансформації. Ми показуємо, що це нам важливо. У кожне міністерство сьогодні заведена крута айтішна команда. У нас все це є."Дія" - я вважаю, це успіх України. І бізнесу, і держави. 70 послуг завдяки "Дії" є? Є. І зараз у нас є "Дія.City" — це особливі умови для IT-ринку, це податок в 5%. Такого немає ніде", — заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував повний текст промови Володимира Зеленського з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
Політика
Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
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Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України
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