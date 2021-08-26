Зеленский позвал бизнесменов в политику и назвал это своеобразным стартапом

По словам президента, бизнесмены не должны бояться рисковать

Украинские бизнесмены, которые хотят жить и развиваться в Украине, должны идти в политику и таким образом помочь государству, несмотря на все возможные риски.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире политического ток-шоу "Право на власть".

"Бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь. Мне кажется, первое, где мы можем объединиться — идти в политику", — заявил Зеленский.

По словам президента, бизнесмены не должны бояться рисковать. При этом Зеленский привел пример своей компании (вероятно речь идет про "Квартал 95"), который в свое время был стартапом и не побоялся пойти в политику.

"Я могу сидеть среди вас всех, и говорить как руководитель крупной компании в Украине. Это также был стартап для Украины, ведущая компания — это риски. А вдруг удастся? И если таких как я людей будет много, эти люди среди нас, если они рискнут — это раз. Второе — доверие надо заслужить. Власть должна показывать, что она делает что-то. Что она очень хочет этого. Это должны быть конкретные шаги, результаты. И третье — не быть, мне так кажется, нельзя ненавидеть все, что цветет, все, что можно полить. Украина сегодня именно такой цветок. Все мы, рискнули своей жизнью и пошли в политику — это большие риски. Надо поддерживать таких людей. Разве это не стартап?" — сказал Зеленский.

Также гарант добавил, что люди, которые едут на заработки, на самом деле хотят остаться в Украине, но им не хватает доверия к государству.

Напомним, как сообщал "Телеграф", Зеленский озвучил три своих главных достижениях на посту президента Украины. Главным среди них, по словам президента, является армия.