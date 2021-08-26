Зеленський покликав бізнесменів у політику і назвав це своєрідним стартапом

За словами президента, бізнесмени не повинні боятися ризикувати

Українські бізнесмени, які хочуть жити та розвиватися в Україні, мають йти у політику і таким чином допомогти державі, попри всі можливі ризики.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у ефірі політичного ток-шоу "Право на владу".

"Бізнес повинен йти в політику, допомагати країні, якщо він хоче жити тут. Мені здається, перше, де ми можемо обʼєднатися – йти у політику", — заявив Зеленський.

За словами президента, бізнесмени не повинні боятися ризикувати. При цьому Зеленський навів приклад своєї компанії (ймовірно мова йде про "Квартал 95"), який свого часу теж був стартапом і не побоявся піти у політику.

"Я можу сидіти серед вас всіх, і говорити як керівник великої компанії в України. Це також був стартап для України, провідна компанія – це ризики. А раптом вдасться? І якщо таких як я людей буде багато, ці люди серед нас, якщо вони ризикнуть – це раз. Друге – довіру треба заслужити. Влада повинна показувати, що вона робить щось. Що вона дуже хоче цього. Це повинні бути конкретні кроки, результати. І третє – не бути, мені так здається, не можна ненавидіти все, що квітне, все, що можна полити. Україна сьогодні саме така квітка. Всі ми, хто ризикнули своїм життям і пішли в політику – це великі ризики. Треба підтримувати таких людей. Це що не стартап?" – сказав Зеленський.

Також гарант додав, що люди, які їдуть на заробітки, насправді хочуть залишитися в Україні, але їм бракує довіри до держави.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", Зеленський озвучив три своїх головних досягнення на посаді президента України. Найголовнішим серед них, за словами президента, є армія.