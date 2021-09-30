Укр

Дмитрий Разумков ответил, может ли оппозиция объединиться против Зеленского

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Разумков во время заседания ВР Новость обновлена 30 сентября 2021, 09:34
Дмитрий Разумков во время заседания ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сомневается в перспективах создать в Украине совместную оппозицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Единая оппозиция в Украине в текущей политической ситуации невозможна поскольку каждый политический деятель своего рода "тяжеловес" и отдельная личность со своей политической ролью.

Об этом Разумков рассказал в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что почти все оппозиционеры к президентской партии уже при власти, в частности Виталий Кличко, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко. Единственная возможность, подчеркивает Разумков, объединение вокруг одного лидера. По его словам в украинской истории были такие прецеденты.

Разумков настаивает — для обычного человека не важно, депутат от большинства или оппозиционный: "У него будет вопрос — что вы для меня сделали". По своему опыту он перечисляет популярные вопросы: тарифы, пенсии, борьба с коррупцией, социальная помощь и реформа ЖКХ.

Напомним, что Разумков негативно оценил возможность Зеленского идти на второй срок, сказав, что это снизит эффективность работы президента.

Также "Телеграф" писал, что у спикера ВР, по его словам, есть команда поддержки среди народных депутатов. Часть из них из президентской партии, глава которой Александр Корниенко недавно рассказал, что с мотивами Разумкова по поводу "закона об олигархах", который положил начало разногласиям, стоит разобраться отдельно.

Теги:
#Верховная Рада #Оппозиция #Дмитрий Разумков
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