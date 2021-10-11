У топ-чиновника времен Януковича украли крупную сумму: деньги были зашиты в необычном месте

Финансы присвоили охранник жилья и домоуправитель

Чиновник времен Виктора Януковича, ранее возглавлявший Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ), Александр Рыбак судится из-за якобы кражи 2 миллионов долларов из его жилища.

Такую информацию сообщает "НВ", ссылаясь на реестр судебных решений.

Рыбак рассказал, что еще в 2014 году заимел наличкой около 1,5, млн долларов. Средства он снял со счетов "Укргазбанка", а получены же они были якобы от продажи недвижимости.

Пустив часть денег на необходимые расходы, 900 тысяч долларов было решено "оставить на руках". Вместо сейфа их оставили под потолком в одной из хозяйственных построек, где на тот момент происходил ремонт.

Пакеты с купюрами были тщательно спрятаны гипсокартоном и должны были остаться за потолком на неопределенное время. Позже стены покрасили, что сделало тайник еще якобы более надежным.

Впрочем, в 2016 году Александру Рыбаку понадобились дополнительные финансы, поэтому он решил достать деньги из-за стены. Однако его "копилки" на месте не оказалось.

Экс-глава ГАСИ Александр Рыбак

Во время расследования оказалось, что еще в июле 2014 года, пока хозяин дома вместе с другими членами семьи отдыхал вдали от дома, несколько рабочих решили совершить кражу.

Сейчас в числе подозреваемых находятся бывшие домоуправитель и охранник жилья. Во время допроса в 2018 году при допросе охранник рассказал, что действительно стал соучастником кражи, за что получил около полумиллиона долларов.

На полученные деньги он купил квартиру в Украине и землю в Грузии. Еще часть денег ушла на подарки родным, а также была спрятана в доме у матери. Остаток финансов охранник вернул во время следствия.

Разбирательство по делу проходит до сих пор. Решение о наказании виновных будут выносить представители Обуховского суда Киевской области.

Странные вещи в последнее время происходят с американской валютой. Как, к примеру, уже сообщал "Телеграф", недавно в Днепропетровской области женщина, наслушавшись "таинственных голосов", устроила ритуальное сожжение долларов в кастрюле.