У топ-чиновника часів Януковича вкрали велику суму: гроші були зашиті в незвичайному місці

Фінанси привласнили охоронець житла і домоуправітель

Чиновник часів Віктора Януковича, який раніше очолював Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ), Олександр Рибак судиться через нібито крадіжки 2 мільйонів доларів з його житла.

Таку інформацію повідомляє "НВ", посилаючись на реєстр судових рішень.

Рибак розповів, що ще у 2014 році мав готівкою близько 1,5 млн доларів. Кошти він зняв із рахунків "Укргазбанку", а отримані ж вони були нібито від продажу нерухомості.

Витративши частину на необхідні цілі, 900 тисяч доларів було вирішено "залишити на руках". Замість сейфа їх замурували у стелі однієї із господарських будівель, в якій на той момент відбувався ремонт.

Пакети з купюрами були ретельно заховані за гіпсокартоном і повинні були залишитися в стелі протягом невизначеного часу. Пізніше стіни пофарбували, що зробило схованку ще нібито більш надійною.

Втім, у 2016 році Олександру Рибаку знадобилися додаткові фінанси, тому він вирішив дістати гроші з-за стіни. Однак його "скарбнички" на місці не виявилося.

Ексголова ДАБІ Олександр Рибак

Під час розслідування виявилося, що ще в липні 2014 року, поки господар будинку разом з іншими членами сім’ї відпочивав далеко від дому, кілька робочих вирішили скоїти крадіжку.

Зараз в числі підозрюваних знаходяться колишні домоуправитель і охоронець житла. Під час допиту в 2018 році при допиті охоронець розповів, що дійсно став співучасником крадіжки, за що отримав близько півмільйона доларів.

На отримані гроші він купив квартиру в Україні та землю в Грузії. Ще частина грошей пішла на подарунки рідним, а також була захована в будинку у матері. Залишок фінансів охоронець повернув під час слідства.

Розгляд у справі проходить до сих пір. Рішення про покарання винних будуть виносити представники Обухівського суду Київської області.

Дивні речі останнім часом відбуваються з американською валютою. Як, наприклад, вже повідомляв "Телеграф", недавно в Дніпропетровській області жінка, наслухавшись "таємничих голосів", влаштувала ритуальне спалення доларів в каструлі.