У Дніпрі жінка "за велінням голосів" спалила заощадження в каструлі (фото)

Жінка знищила вогнем 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів

У Дніпрі, де нещодавно під дією "чорної магії" намагався звести рахунки з життям чоловік, місцева мешканка влаштувала пожежу у власній квартирі "за велінням голосів в голові". Причому ці "голоси" нашептали жінці "винищити" сімейний бюджет — 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів.

Про це пише "Інформатор" з посиланням на власні джерела.

Про інцидент, який стався 4 жовтня на вулиці Кожум’яки, стало відомо лише зараз. ЗМІ пише, що 46-річна жінка зібрала гроші в каструлю і підпалила їх, незважаючи на спроби чоловіка заспокоїти її і перешкодити цьому. Свій вчинок вона пояснила "велінням голосів в голові". У квартирі також знаходився 8-річний син жінки.

Грошове багаття жінка розвела в каструлі

У підсумку, пожежу загасили самотужки, а сестра цієї жінки викликала поліцію. Ті, в свою чергу, зателефонували в швидку допомогу, співробітники якої забрали "жертву" голосів в лікарню.

Дитина поки залишається під опікою своєї тітки.

Нагадаємо, в Харкові загорілася станція технічного обслуговування, в результаті чого згоріли чотири автомобілі. Масштабну пожежу зняли з повітря.