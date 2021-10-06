В Днепре женщина "по велению голосов" сожгла сбережения в кастрюле (фото)

Женщина уничтожила огнем 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов

В Днепре, где не так давно под действием "черной магии" пытался свести счеты с жизнью мужчина, местная жительница устроила пожар в собственной квартире "по велению голосов в голове". Причем эти "голоса" нашептали женщине "истребить" семейный бюджет — 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

Об инциденте, который произошел 4 октября на улице Кожемяки, стало известно лишь сейчас. СМИ пишет, что 46-летняя женщина собрала деньги в кастрюлю и подожгла их, невзирая на попытки мужа успокоить ее и помешать. Свой поступок она объяснила "велением голосов в голове". В квартире также находился 8-летний сын женщины.

Денежный костер женщина развела в кастрюле

В итоге, пожар потушили своими силами, а сестра этой женщины вызвала полицию. Те, в свою очередь, позвонили в скорую помощь, сотрудники которой забрали "жертву" голосов в больницу.

Ребенок пока остается на попечении своей тети.

Напомним, в Харькове загорелась станция технического обслуживания, в результате чего сгорели четыре автомобиля. Масштабный пожар сняли с воздуха.