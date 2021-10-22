Нардепы просят Зеленского ввести санкции против компании Порошенко: в чем дело

Голосование нардепов от "Европейской солидарности" удивило

Народные депутаты в пятницу, 22 октября, проголосовали за обращение к президенту Украины Владимира Зеленского, в котором просят о наложении санкции на компанию Roshen, принадлежащей Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады Украины.

Отмечается, что санкции на корпорацию "Рошен" хотят наложить за финансирование бюджета Российской Федерации.

Известно, что обращение инициировал нардеп от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов. В парламенте его поддержали 153 народных избранника. При этом из "слуг" за документ проголосовали лишь 144 нардепа.

Странным кажется тот факт, что значительная часть депутатов от "Европейской Солидарности", куда входит Петр Порошенко, воздержались от голосования. Таких оказалось 7 нардепов, в их числе Виктория Сюмар, Нина Южанина, Мустафа Джемилев и другие.

"Против" голосовали 11 представителей этой фракции, в том числе Владимир Вятрович, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Владимир Арьев и Николай Княжицкий.

"Европейская солидарность" удивила голосованием

Как сообщал "Телеграф" ранее, оккупанты в Донецкой области переполошились из-за продажи шоколадок Roshen.